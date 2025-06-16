Хранил тайну полвека: мужчина заметил в доме загадочное послание о полете на Луну (фото)

Мужчина обнаружил в доме послание, пролежавшее в вентиляции более 50 лет. В записке упоминается полет Apollo 14 на Луну, а сам текст был написан от руки 2 февраля 1971 года. Снимок мгновенно стал вирусным в сети.

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Иногда прошлое настигает людей самым неожиданным образом. Так произошло с пользователем Reddit под ником u/45and47-big_mistake, который 12 июня поделился своей необычной находкой.

Мужчина нашел рукописную записку в вентиляции старого дома.

Судя по пожелтевшей бумаге, крепко приклеенной к внутренней решетке воздуховода, послание пролежало более полувека. Автор находки сообщил, что заметил ее случайно, когда помогал другу навести порядок. Текст был написан от руки зеленым маркером, а в конце значилось имя — Рой Стивен, и дата — 2 февраля 1971 года.

Начиналась записка загадочной фразой.

"Тот, кто это нашел, определенно потратил на это достаточно много времени", — словно сам Рой знал, что его сообщение затеряется на долгие десятилетия.

Но самое интересное было в послесловии.

"P.S. Apollo 14 взлетел и направился к Луне в прошлое воскресенье, 31 января", — значилось в записке.

Самое интересное было в послесловии Фото: Reddit

Это было точное упоминание реального события: миссии Apollo 14, в рамках которой американские астронавты Алан Шепард, Эдгар Митчелл и Стюарт Руса отправились к Луне, всего через год после драматической неудачи Apollo 13. Их корабль действительно достиг лунной орбиты всего через два дня после того, как была написана эта записка.

Публикация быстро стала вирусной. Люди делились эмоциями, шутками и воспоминаниями:

"Эту записку нужно срочно поместить в рамку";

"Попробуйте найти Роя или его родных — они будут счастливы узнать об этом";

"Я тоже нашел однажды такую, и оставил рядом свою — передаю эстафету";

"Такой скотч больше не делают".

Пользователи начали обсуждать идею создания музея случайно найденных бумажек, в котором каждая записка будет рассказом из прошлого — личным, трогательным и внезапно важным.

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