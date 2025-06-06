Потайная дверь в саду привела к тайне, которую скрывали десятилетиями (видео)

Житель Аргентины Крикс Ализ приобрел заброшенный дом по низкой цене, но уже вскоре обнаружил в нем скрытую комнату. Внутри он обнаружил старинные вещи, дневник и загадочные явления, включая пианино, играющее само по себе.

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Об этом пишет NTK.

Иногда старые дома хранят больше, чем просто пыль и паутину. 32-летний торговец Крикс Ализ из Аргентины, купивший заброшенную недвижимость, даже не подозревал, что его новая жизнь начнется с настоящей мистической драмы — полной призраков, тайн и призывов к справедливости, звучащих сквозь время.

Дом, выставленный на продажу по бросовой цене, выглядел обычным ветшающим строением — старый фасад, запущенный сад, осыпавшаяся штукатурка. Но уже в первые дни ремонта судьба начала подсказывать, что это будет не просто переезд.

Неожиданная находка

Во время расчистки зарослей в саду Крикс наткнулся на заросшую лианами дверь, встроенную в землю у задней части дома.

"Это было похоже на вход из другого века", — вспоминает он.

Дверь была наполовину скрыта, как будто кто-то хотел, чтобы ее никто не нашел.

За ней скрывалась комната, застывшая во времени. На пыльных полках стояли книги с пожелтевшими страницами. На креслах — обивка, источенная временем. В углу находились старинные камеры и проектор. Все это выглядело так, будто кто-то однажды просто исчез и с тех пор никто сюда не входил.

"Проклятое" пианино

Чуть позже Крикс заметил, что одно из старых пианино в доме начинает играть само по себе. Ночами. Без всякой причины. Он признался, что сперва был напуган до дрожи. Но позже решил понять, что пытается сказать ему этот дом.

Он разложил на клавишах алфавит — и получил в ответ одно-единственное слово: "дневник".

История Аделины

Поняв, что имеет дело с чем-то сверхъестественным, Крикс пригласил медиума. И тот действительно почувствовал чье-то "незавершенное присутствие". После нескольких сеансов в той самой потайной комнате они обнаружили тайник — и внутри, среди старых писем и фотографий, лежал дневник женщины по имени Аделина.

Судя по записям, она была замужем, но влюбилась в своего учителя музыки. Узнав об этом и о ее беременности, муж запер ее в этой комнате. Она провела здесь, возможно, последние месяцы своей жизни — одна, отрезанная от мира.

Следы в дневнике указывали на конкретное кладбище. 31 марта Крикс и его друзья, Джессика и Невен, отправились туда. У одной из безымянных могил они оставили цветы и детскую юлу — вещь, упоминаемую в записях Аделины.

"В этот момент юла начала крутиться на полной скорости, хотя ветра не было вообще. Я просто не смог сдержать слез. Это были не обычные слезы — как будто из нас вышла чужая, вековая боль", — рассказывает Крикс.

Прощание и покой

И тогда небо, целый день оставшееся серым и тяжелым, вдруг разверзлось, и луч солнца пробился сквозь облака, осветив могилу.

"Как будто Аделина, наконец, получила то, чего ждала десятилетиями — прощание и свободу", — сказал он.

По его словам, с тех пор пианино больше не играет. Дом наполнился тишиной и покоем. Серия роликов стала популярна в TikTok Крикса. Видео о происходящем набрали уже более 30 миллиона просмотров.

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