Потаємні двері в саду привели до таємниці, яку приховували десятиліттями (відео)

Житель Аргентини Крікс Аліз придбав занедбаний будинок за низькою ціною, але вже незабаром виявив у ньому приховану кімнату. Усередині він виявив старовинні речі, щоденник і загадкові явища, включно з піаніно, що грає саме по собі.

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Про це пише NTK.

Іноді старі будинки зберігають більше, ніж просто пил і павутину. 32-річний торговець Крікс Аліз з Аргентини, який купив занедбану нерухомість, навіть не підозрював, що його нове життя почнеться зі справжньої містичної драми — повної привидів, таємниць і закликів до справедливості, що лунають крізь час.

Будинок, виставлений на продаж за низькою ціною, мав вигляд звичайної занепалої будови — старий фасад, занедбаний сад, штукатурка, що обсипалася. Але вже в перші дні ремонту доля почала підказувати, що це буде не просто переїзд.

Несподівана знахідка

Під час розчищення заростей у саду Крікс натрапив на зарослі ліанами двері, вбудовані в землю біля задньої частини будинку.

"Це було схоже на вхід з іншого століття", — згадує він.

Двері були наполовину приховані, ніби хтось хотів, щоб їх ніхто не знайшов.

За нею ховалася кімната, застигла в часі. На запорошених полицях стояли книги з пожовклими сторінками. На кріслах — оббивка, виснажена часом. У кутку стояли старовинні камери та проєктор. Усе це виглядало так, ніби хтось одного разу просто зник і відтоді ніхто сюди не входив.

"Прокляте" піаніно

Трохи згодом Крікс помітив, що одне зі старих піаніно в будинку починає грати саме по собі. Ночами. Без жодної причини. Він зізнався, що спершу був наляканий до тремтіння. Але пізніше вирішив зрозуміти, що намагається сказати йому цей будинок.

Він розклав на клавішах алфавіт — і отримав у відповідь одне-єдине слово: "щоденник".

Історія Аделіни

Зрозумівши, що має справу з чимось надприродним, Крікс запросив медіума. І той справді відчув чиюсь "незавершену присутність". Після кількох сеансів у тій самій потаємній кімнаті вони виявили схованку — і всередині, серед старих листів і фотографій, лежав щоденник жінки на ім'я Аделіна.

Судячи із записів, вона була заміжня, але закохалася у свого вчителя музики. Дізнавшись про це і про її вагітність, чоловік замкнув її в цій кімнаті. Вона провела тут, можливо, останні місяці свого життя — одна, відрізана від світу.

Сліди в щоденнику вказували на конкретний цвинтар. 31 березня Крікс і його друзі, Джессіка і Невен, вирушили туди. Біля однієї з безіменних могил вони залишили квіти та дитячу дзиґу — річ, згадувану в записах Аделіни.

"У цей момент дзиґа почала крутитися на повній швидкості, хоча вітру не було взагалі. Я просто не зміг стримати сліз. Це були не звичайні сльози — наче з нас вийшов чужий, віковий біль", — розповідає Крікс.

Прощання і спокій

І тоді небо, яке цілий день залишалося сірим і важким, раптом розверзлося, і промінь сонця пробився крізь хмари, освітивши могилу.

"Начебто Аделіна, нарешті, отримала те, чого чекала десятиліттями — прощання і свободу", — сказав він.

За його словами, відтоді піаніно більше не грає. Будинок наповнився тишею і спокоєм. Серія роликів стала популярною в TikTok Крікса. Відео про те, що відбувається, набрали вже понад 30 мільйонів переглядів.

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