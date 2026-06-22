Земля буде зруйнована: "мандрівник у часі" показав фото Третьої світової війни

Самопроголошений "мандрівник у часі" поділився неперевіреними зображеннями, які нібито показують початок і кінець Третьої світової війни.

Користувачів соцмережі збентежив один із дописувачів, який стверджує, що ним керує мандрівник у реальному часі. Також він опублікував зображення, що нібито показують, як виглядатиме Третя світова війна, повідомляє Daily Star.

Один із користувачів під ніком @timevoyagin заявив, що "незабаром" розпочнеться ще один глобальний конфлікт. За його словами, внаслідок конфлікту руйнування будуть настільки серйозними, що людство буде змушене евакуюватися з Землі після його завершення.

У відео, опублікованому на своїй сторінці, користувач TikTok повідомив своїм підписникам, що має "фотодокази" Третьої світової війни, та поділився зображеннями, які, за його словами, показують початок і кінець колосального майбутнього конфлікту.

Відео дня

Мандрівник у часі налякав мережу новими фото Фото: Скріншот Тіктокер заявив, що людство покине Землю після Третьої світової війни Фото: Скріншот

"Так, я справжній мандрівник у часі. Як й обіцяв, ось фотографії того, як це почалося і як це закінчилося", — написав він.

На відео спочатку було видно величезний вибух над невпізнаним містом, а потім з'явилися фотографії, що нібито показують вибухи по всьому світу. На останніх знімках відеозапису показано Землю з космосу, яка повністю зруйнована.

Також тіктокер стверджує, що в майбутньому конфлікт призведе до того, що люди покинуть планету та переїдуть до нового світу під назвою "Планета Дельта".

Незважаючи на так звані "докази", багато юзерів стверджують, що зображення не показали нічого переконливого.

Реакція соцмережі:

"Вони, очевидно, створені штучним інтелектом"

"Фальшиво, як у пеклі!"

"То який це доказ, якщо це комп’ютерна графіка"

Це далеко не перший випадок, коли цей дописувач висуває "сенсаційну" заяву. У попередніх відео він натякав, що інопланетяни були відповідальні за будівництво пірамід, що "Титанік" був навмисно затоплений.

Нагадаємо, що самопроголошений мандрівник у часі, який стверджує, що він з 2198 року, зробив попередження про моторошне майбутнє відкриття в океані, яке назавжди змінить світ. За його словами, мова йде про істоту з глибин океану, що нібито змінить хід історії людства.

Також старий твіт засновника новинного сайту Дрю Кертіса раптово став вірусним, адже зроблені ним прогнози про 2020 рік виявилися моторошно точними.