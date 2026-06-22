Земля будет разрушена: "путешественник во времени" показал фото Третьей мировой войны

Самопровозглашённый "путешественник во времени" поделился непроверенными изображениями, которые якобы показывают начало и конец Третьей мировой войны.

Пользователей социальной сети озадачил один из авторов постов, утверждающий, что им управляет путешественник в режиме реального времени. Также он опубликовал изображения, якобы показывающие, как будет выглядеть Третья мировая война, сообщает Daily Star.

Один из пользователей под ником @timevoyagin заявил, что "в скором времени" начнётся ещё один глобальный конфликт. По его словам, в результате конфликта разрушения будут настолько серьёзными, что человечество будет вынуждено эвакуироваться с Земли после его завершения.

В видео, опубликованном на своей странице, пользователь TikTok сообщил своим подписчикам, что у него есть "фотодоказательства" Третьей мировой войны, и поделился снимками, которые, по его словам, показывают начало и конец грандиозного будущего конфликта.

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Путешественник во времени напугал пользователей сети новыми фото Фото: Скриншот Тиктокер заявил, что человечество покинет Землю после Третьей мировой войны Фото: Скриншот

"Да, я настоящий путешественник во времени. Как и обещал, вот фотографии того, как это началось и как это закончилось", — написал он.

На видео сначала был виден огромный взрыв над неузнаваемым городом, а затем появились фотографии, якобы запечатлевшие взрывы по всему миру. На последних кадрах видеозаписи показана Земля из космоса, которая полностью разрушена.

Кроме того, тиктокер утверждает, что в будущем конфликт приведёт к тому, что люди покинут планету и переселятся в новый мир под названием "Планета Дельта".

Несмотря на так называемые "доказательства", многие пользователи утверждают, что изображения не содержат ничего убедительного.

Реакция в соцсетях:

"Они, очевидно, созданы искусственным интеллектом"

"Фальшивка, как в аду!"

"Так какое же это доказательство, если это компьютерная графика?"

Это далеко не первый случай, когда этот автор выдвигает "сенсационное" заявление. В предыдущих видео он намекал, что за строительством пирамид стояли инопланетяне, и что "Титаник" был умышленно затоплен.

Напомним, что самопровозглашённый путешественник во времени, утверждающий, что он из 2198 года, предупредил о жутком будущем открытии в океане, которое навсегда изменит мир. По его словам, речь идет о существе из глубин океана, которое якобы изменит ход истории человечества.

Кроме того, старый твит основателя новостного сайта Дрю Кертиса внезапно стал вирусным, ведь сделанные им прогнозы на 2020 год оказались пугающе точными.