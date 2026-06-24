"Самые тревожные месяцы впереди": экстрасенс, предсказавшая войну в Иране, предупредила о 9 катастрофах

Экстрасенс Анджела Кушель поделилась жутким прогнозом, проливая свет на то, что может принести миру оставшаяся часть 2026 года.

Медиум-экстрасенс, утверждающая, что ранее предсказала войну на Ближнем Востоке, поделилась пугающим прогнозом о том, что мир столкнётся с девятью катастрофами. Анджела Кушель, которая называет себя экстрасенсом и исследовательницей паранормальных явлений, сделала тревожный прогноз, исследуя, что может принести миру оставшаяся часть 2026 года, пишет Express.

Издание попросило её поделиться любыми прогнозами относительно погоды, климата и стихийных бедствий.

Пожары, ураганы и наводнения: медиум предвидела опасное будущее

"Три крупных пожара, на самом деле, произошли примерно четыре-пять месяцев назад. Шесть основных дождливых явлений, вызывающих наводнения, два из которых похожи на ураганы или подобные явления. Опять же, это, скорее всего, произойдет в течение следующих пяти месяцев", — рассказала она.

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Кроме того, она предупредила об энергетических вспышках.

"Кстати, мы также готовимся к более интенсивным воздействиям; не уверена, солнечные ли это вспышки или космические сдвиги, но эта энергия действительно влияет на то, как мы себя чувствуем. Мы должны анализировать ситуацию и принимать меры в отношении того, что нам не нравится и что, по нашему мнению, нужно изменить", — заявила она.

Расширяя свой прогноз на мировой уровень, Анджела предупредила, что ближайшие месяцы окажутся "тревожными", поскольку мир столкнётся с тем, что она описала как "то, что ощущается как большие перемены", которые "почти ощущаются как энергетическая паника".

Она уточнила, что эти изменения "на самом деле менее значительны", чем кажется, однако обратила внимание на такие сферы, как "деньги, власть и разочарование", а также на то, что они "находятся на переломном этапе".

Что будет с ценами на топливо

Исследовательница паранормальных явлений, скорее всего, также высказалась по поводу цен на топливо, которые выросли в мире после войны с Ираном.

"После октября ситуация изменится; это не означает, что цены внезапно упадут и всё снова станет пригодным для жизни. Это означает, что люди по-другому привыкнут к жизни. Мы привыкаем к новому и вносим некоторые коррективы: некоторые цены снизятся (топливо), а некоторые просто уравновесятся. Настоящий сдвиг заключается в отсутствии реакции со стороны коллектива. Это отсутствие реакции лишает ситуацию силы. Она перестает восприниматься как враждебная", — сказала она.

Напомним, что самопровозглашённый "путешественник во времени" опубликовал непроверенные изображения, которые якобы показывают начало и конец Третьей мировой войны.

Пользователей соцсети смутил один из авторов постов, утверждающий, что им управляет путешественник в режиме реального времени. Также он опубликовал изображения, якобы показывающие, как будет выглядеть Третья мировая война.

Кроме того, самопровозглашённый путешественник во времени, утверждающий, что он из 2198 года, предупредил о жутком будущем открытии в океане, которое навсегда изменит мир. По его словам, речь идет о существе из глубин океана, которое якобы изменит ход истории человечества.