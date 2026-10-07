Маленький і в золоті: у США для туристів збудували точну копію Овального кабінету Трампа

Копія Овального кабінету знаходиться в музеї "Будинок народу" поруч із Білим домом. Оскільки вхід до справжнього кабінету для відвідувачів закритий, вони можуть оглянути робоче місце президента США лише тут.

Тепер Овальний кабінет оновили у стилі Дональда Трампа, який повісив величезні портрети у позолочених рамах і додав безліч золотих акцентів, пише АР.

У Вашингтоні можна побачити точну копію кабінету Трампа

Під керівництвом керуючого директора Люка Бураді у Вашингтоні в музеї відтворили копії блискучих ваз, золотистих орнаментів, дрібничок та 24 портретів, для яких виготовили точні копії рам.

"Незважаючи на політичне забарвлення Овального кабінету, це також кабінет американського народу. І ми хочемо, щоб відвідувачі, які приходять сюди, відчували себе більш пов’язаними з цим місцем", — сказав Люк Бураді.

Екскурсії Білим домом для відвідувачів не передбачають відвідування Західного крила. Тому Історична асоціація Білого дому взялася за відтворення Овального кабінету, відкривши виставку у вересні 2024 року. Він такого ж розміру, як і справжній, і відвідувачі часто дивуються, наскільки він маленький.

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Команда кваліфікованих дизайнерів займалася переробкою експозиції, відвідуючи Овальний кабінет Трампа, поки президент-республіканець був відсутній. Експерти з Північної Кароліни працювали над відтворенням численних настінних аплікацій Трампа, а фахівець з Індіанаполіса займався 3D-скануванням та друком інших спеціалізованих об’єктів. Каліфорнійські майстри вручну вирізали золоті рами для 24 портретів, обраних Трампом, а команди з Канади та Вірджинії працювали над копіями ваз та інших предметів сервірування столу.

Там також є два дзеркала та копія Декларації незалежності, точно так само, як і в справжньому кабінеті Трампа.

Трамп, який до того, як стати політиком, займався будівництвом, перебудував Білий дім відповідно до своїх екстравагантних уподобань, прагнучи залишити свій слід у столиці країни, поки він ще перебуває при владі.

Минулого тижня, коли журнал Time запитав Трампа, чого йому найбільше бракуватиме в Білому домі після відходу, він відповів: "Цієї прекрасної кімнати, яку нікому не можна дозволити знести. Овальний кабінет". Він також сказав, що попросив свого главу адміністрації перетворити його реконструйований кабінет на "федеральну пам’ятку".

Окрім того, що Трамп прикрасив Овальний кабінет розкішними предметами, він також заасфальтував галявину біля Рожевого саду, щоб створити терасу, схожу на ту, що знаходиться в його маєтку "Мар-а-Лаго" у Флориді. Він також розмістив низку президентських портретів уздовж колонади між Білим домом і Західним крилом.

За часів Байдена та Обами кабінет мав досить скромний вигляд

Трамп прикрасив кабінет золотом та дрібничками Фото: The White House

Він встановив високі флагштоки на північній та південній галявинах, відремонтував Пальмову кімнату та ванну кімнату, що є частиною знаменитої спальні Лінкольна, і доручив провести реставрацію колон перед північним портиком.

Але Трамп, схоже, найбільше пишається бальним залом вартістю 400 мільйонів доларів, який він будує після того, як наказав знести Східне крило.

У Трампа почуття приналежності Білого дому до влади досягло такого рівня, що, захищаючи свою спробу заборонити CNN, MS Now та Politico перебувати на його території, президент США на мить обмовився. "Я не зобов’язаний пускати їх у свій… у дім народу", — сказав він.

Коли Історична асоціація Білого дому вперше відкрила свою реконструкцію Овального кабінету, вона відтворювала дизайн кабінету президента-демократа Джо Байдена. Після виборів 2024 року асоціація оновила експозицію, щоб вона відповідала стилю першого терміну Трампа.

Бураді зазначив, що Байден був першим президентом, який повісив над каміном в Овальному кабінеті портрети у два ряди, але Дональд Трамп перевершив його, прикрасивши портретами всі вільні стіни в кабінеті.

Як пишуть Меггі Хаберман і Джонатан Свон у своїй книзі "Зміна режиму", одного разу Трампа застали за тим, як він намагався приклеїти золоті прикраси до каміна в Овальному кабінеті за допомогою суперклею.

В Овальному кабінеті Трампа є багато речей, які витримали випробування часом: бежевий килим із візерунком часів Рональда Рейгана, золоті штори часів Білла Клінтона, а також дивани та крісла з Білого дому Джорджа Буша-молодшого.

Звісно, там є копія столу "Резолют". Відвідувачам Будинку народу дозволяється сидіти на стільцях і за відтвореним столом, яким користувалися Трамп і більшість президентів з того часу, як його подарували президенту Ратерфорду Б. Хейсу в 1880 році.

Історична асоціація Білого дому відмовилася повідомити, у скільки обійшлося відтворення копії Овального кабінету. Організація, заснована в 1961 році першою леді Жаклін Кеннеді, не отримує державного фінансування і збирає кошти за рахунок приватних пожертв та продажу сувенірів. У серпні минулого року до музею завітав і сам Трамп, тепер його чекають знову.

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав, що зробив Дональд Трамп із Білим домом.

Однак амбіції президента США не обмежуються Вашингтоном. Він уже перейменував озеро Онтаріо і хоче назвати океан на честь Америки.