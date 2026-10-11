Ракета влучила в термінали аеропорту Ер-Ріяда: 12 загиблих і понад 300 поранених

Ракетний удар по міжнародному аеропорту столиці Саудівської Аравії забрав життя щонайменше 12 людей і призвів до поранення ще 309 осіб, після атаки роботу повітряної гавані призупинили.

У суботу, 10 жовтня, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, зазнав ракетної атаки. За даними Генерального управління цивільної авіації країни, загинули 12 людей, ще 309 дістали поранення. Частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Про це написали видання AР та Reuters з посиланням на саудівські органи авіаційної влади.

Як повідомили міжнародні інформаційні агентства, ракета влучила в комплекс, до якого входять термінали 3 і 4, що обслуговують внутрішні рейси. Після удару аеропорт евакуювали, а його роботу тимчасово призупиняли, щоб оцінити пошкодження та забезпечити безпеку.

Видео дня

За даними саудівських авіаційних органів, це була найсмертоносніша атака в одній із арабських країн Перської затоки від початку війни з Іраном.

Так, унаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, ще понад 300 дістали поранення. Серед постраждалих були люди в критичному стані, яким знадобилася невідкладна медична допомога.

Серед загиблих, за повідомленням саудівської влади, були:

четверо громадян Саудівської Аравії;

двоє громадян Бангладеш;

громадяни Палестини, США, Єгипту, Йорданії, Сирії та Судану.

Поранених доправили до медичних закладів.

Хто може стояти за атакою

Удар стався на тлі загострення конфлікту між Саудівською Аравією та єменськими хуситами, яких підтримує Іран. Напередодні хусити заявляли про атаки на саудівські аеропорти, військові об’єкти й нафтову інфраструктуру. Водночас у повідомленні AP про ракетне влучання 10 жовтня зазначалося, що наразі хусити ще не оприлюднили заяву про відповідальність за цю атаку.

Втім, раніше цього тижня хусити брали на себе відповідальність за атаки на аеропорт Ер-Ріяда. Тоді, за даними AP, загинули троє громадян Саудівської Аравії, серед яких був пілот. Також повідомлялося про пошкодження літаків, що перебували на землі.

Наслідки для авіасполучення

Після ракетного удару авіаційна влада Саудівської Аравії оголосила про тимчасове припинення роботи аеропорту. За інформацією AP, усі входи до комплексу перекрили, на території посилили присутність поліції, а рейси перенаправляли до інших аеропортів.

Ситуація вплинула й на міжнародне авіасполучення. Сервіс FlightAware повідомляв про сотні скасованих рейсів протягом доби. США, Велика Британія, Німеччина, Австралія та Канада закликали своїх громадян не відвідувати аеропорт. Авіакомпанії, зокрема Air India, FlyDubai, Lufthansa Group і Pakistan International Airlines, тимчасово призупиняли частину рейсів до Саудівської Аравії та з неї.

Європейське агентство з безпеки авіації також розширило рекомендації щодо польотів у повітряному просторі Саудівської Аравії. Серед ризиків воно назвало можливість ракетних і дронових атак, а також небезпеку помилкового розпізнавання цивільних літаків під час роботи систем протиповітряної оборони.

Зараз фахівці все ще оцінюють пошкодження та визначають умови, за яких можна буде безпечно відновити польоти. Атака також посилила занепокоєння щодо безпеки цивільної авіації в регіоні на тлі розширення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, у вересні 2026 року єменські хусити заявляли про атаку на район поблизу Мекки, однак Саудівська Аравія стверджувала тоді, що її сили ППО перехопили безпілотник ще до входу в заборонений повітряний простір. На тлі загострення хусити також заявляли про збиття саудівського винищувача F-15, тоді як Ер-Ріяд назвав ситуацію новою ескалацією. У Мецці вперше від початку нинішнього загострення оголошували повітряну тривогу, що привернуло особливу увагу через статус міста як головної святині мусульман.

Також Фокус розповідав, як Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети в рамках масштабної секретної програми військово-технічного співробітництва.