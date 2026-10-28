Українець на автоцистерні ледь не спричинив масштабну аварію з поїздом у Польщі (відео)

Інцидент стався на залізничному переїзді в Познані-Волі. Водій застряг між закритими шлагбаумами й ледь встиг прибрати автомобіль, перш ніж промчав швидкісний поїзд.

Один із читачів Epoznan розповів, що на залізничному переїзді розгорнулася справжня гонка з часом. Через великий затор водій автоцистерни встиг виїхати на рейки, але не встиг з’їхати, коли опустився шлагбаум.

У підсумку з іншої машини вибіг водій, який силою підняв шлагбаум і дав автоцистерні змогу з’їхати з колії. Вже за кілька секунд поїзд, що мчав, проїхав через переїзд.

За даними поліції, водій та його роботодавець повідомили про інцидент у поліцейську дільницю Познані-Єжиці та визнали, що саме його дії були зафіксовані на відео. Наразі співробітники поліції перевіряють цю інформацію.

Тим часом стало відомо, що на переїзді застряг 31-річний громадянин України. За даними поліції, водій, який керував сідельним тягачем з напівпричепом-цистерною, заповненою рідким рослинним добривом, виїхав на залізничний переїзд, хоча на іншому боці не було місця для продовження руху.

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У останній момент чоловік з'їхав з колії, уникнувши зіткнення з поїздом, що наближався, але пошкодив один із шлагбаумів.

Через кілька годин після інциденту водій самостійно з’явився у поліцейському відділку "Познань-Єжице". Його допитали, і він визнав свою провину. Поліцейські подали до суду клопотання про притягнення 31-річного чоловіка до відповідальності за створення загрози безпеці дорожнього руху. У нього також вилучили водійське посвідчення. Водієві загрожує штраф до 30 тисяч злотих (близько 6800 євро).

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня у Свердловській області Росії сталася велика залізнична аварія. Щонайменше 20 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, що призвело до масштабної пожежі.

А в ніч на 14 жовтня російські війська завдали масованих ударів по залізничній інфраструктурі Харківської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей.