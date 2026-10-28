Украинец на автоцистерне едва не спровоцировал масштабную аварию с поездом в Польше (видео)

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Познани-Воле. Водитель застрял между закрытыми шлагбаумами и едва успел убрать авто, перед тем как пронесся скоростной поезд.

Один из читателей Epoznan рассказал, что на железнодорожном переезде развернулась настоящая гонка со временем. Из-за масштабной пробки водитель автоцистерны успел выехать на рельсы, но не успел уехать, когда опустился шлагбаум.

В итоге из другой машины выбежал водитель, который силой поднял преграду и дал автоцистерне возможность убраться с пути поезда. Спустя всего несколько секунд мчащийся состав проехал через переезд.

По данным полиции, водитель и его работодатель сообщили об инциденте в полицейский участок Познани-Ежице и признали, что именно его действия были зафиксированы на видео. В настоящее время сотрудники полиции проверяют эту информацию.

Видео дня

Тем временем стало известно, что на переезде застрял 31-летний гражданин Украины. По данным полиции, водитель, управлявший седельным тягачом с полуприцепом-цистерной, заполненной жидким растительным удобрением, выехал на железнодорожный переезд, хотя на другой стороне не было места для продолжения движения.

В последний момент мужчина съехал с путей, избежав столкновения с приближавшимся поездом, но повредил один из шлагбаумов.

Через несколько часов после происшествия водитель сам явился в полицейский участок Познань-Ежице. Его допросили, и он признал свою вину. Полицейские направили в суд ходатайство о привлечении 31-летнего мужчины к ответственности за создание угрозы безопасности дорожного движения. У него также изъяли водительское удостоверение. Водителю угрожает штраф до 30 тысяч злотых (около 6800 евро).

Напомним, в ночь на 26 октября в Свердловской области России произошла крупная железнодорожная авария. По меньшей мере 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, что привело к масштабному пожару.

А в ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей.