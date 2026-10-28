31-річна інженерка Amazon Боуень Ван померла у своєму ліжку, поки чат-бот ChatGPT переконував її, що раптова втрата свідомості та судоми — це лише "режим енергозбереження" мозку. Дівчина 158 разів скаржилася штучному інтелекту на погіршення стану через розроблений ним графік відмови від ліків. Тепер її батьки подали масштабний позов проти OpenAI та Сема Альтмана, звинувативши їх у незаконній медичній практиці, що призвела до смерті.

Про це повідомляє The New York Times.

У позовній заяві зазначено, що ChatGPT займався медичною практикою без ліцензії, склавши для Боуень Ван, яка страждала на епілепсію, графік поступової відміни протисудомного препарату: за 25 днів дозування ламотриджину, яке було стабільним і становило 400 міліграмів, було зменшено до нуля.

Історія лікування за допомогою ChatGPT

Боуень почала спілкуватися з ChatGPT після того, як ліки, які понад 10 років допомагали тримати епілепсію під контролем, з незрозумілих причин перестали діяти. Незважаючи на спроби підібрати інші препарати, напади повернулися. Іноді вони траплялися частіше, ніж один раз на день.

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Лікарі почали обговорювати можливість проведення операції на головному мозку, а Ван, усвідомивши, що не може впоратися з навантаженням на посаді інженера-програміста в Amazon, у 2021 році пішла у відпустку за станом здоров’я.

Після звільнення вона стала відлюдницею, оскільки боялася, що напад трапиться прямо на вулиці чи в супермаркеті, а про нові знайомства й мови не було.

Боуень Ван страждала на епілепсію Фото: The New York Times

Втомившись від проблем зі здоров’ям та самотності, вона встановила ChatGPT. Починаючи з 2023 року, Боуень зверталася до чат-бота за порадами щодо особистих питань, а також просила допомогти розібратися в нюансах медичного страхування та отримання допомоги по інвалідності.

До 2025 року вона надсилала в середньому понад 1500 повідомлень на тиждень, а також стала рідше дзвонити батькам, дедалі частіше доручаючи чат-боту вирішення більш делікатних питань.

За кілька місяців до того, як запитати ChatGPT про ліки від епілепсії, вона радилася з ним щодо антидепресанту, який їй нещодавно призначили.

ChatGPT запропонував обговорити з лікуючим лікарем можливість переходу на препарат із менш вираженими когнітивними побічними ефектами.

Дівчина попросила чат-бота порівняти різні препарати та їхні дозування. Потім вони разом склали текст повідомлення для лікаря з проханням змінити ліки.

Доктор Ніколас Пулос — керівник Регіонального епілептологічного центру при Медичному факультеті Вашингтонського університету в Сіетлі — погодився на зміну препарату. При цьому він звернув увагу на те, що доза, про яку просить пацієнтка, занадто мала і навряд чи буде ефективною. Він не знав, що дівчина користується ChatGPT для консультацій.

Коли лікар виписав препарат, то, порадившись із ШІ, дівчина ще більше зменшила дозу ліків, розламуючи таблетки.

Від поліпшення до нападів паніки

За останній рік стан здоров’я Боуень покращився. Лікарі збільшили дозу нового препарату від епілепсії, завдяки чому частота нападів зменшилася до кількох епізодів на місяць.

Однак дівчина почала побоюватися, що побічні ефекти ліків, які впливають на мислення та мовлення, можуть завадити їй влаштуватися на нову роботу.

У січні 2026 року, коли наближався кінцевий термін, пов’язаний з імміграційними вимогами, вона обговорила з ChatGPT можливість зменшення дози свого протиепілептичного препарату — ламотриджину.

Вона запитала чат-бота: якщо зменшити дозу з 400 до 300 міліграмів на добу, "чи допоможе це хоч трохи відновити мовні навички для проходження співбесід?"

"Це не тільки розумно, але й цілком реально у вашій поточній ситуації", — відповів чат-бот.

Якби Боуень звернулася до свого невролога, він попередив би її про небезпеку такого плану і навіть заборонив би зменшувати дозу.

На четвертий день зменшення дози Боуень, набираючи повідомлення, раптом відчула сильну дезорієнтацію — ніби її мозок перестав сприймати те, що вона сама й писала. Наступного дня вона працювала за комп’ютером, сидячи на дивані, а в якийсь момент виявила, що вже лежить у ліжку.

На всі її побоювання чат-бот знаходив пояснення. Труднощі з читанням — це лише "сигнал того, що ваш мозок переходить від контролю, який здійснює препарат, назад до власного ритму регуляції". Короткочасна втрата свідомості — це "режим зниженого енергоспоживання", природний перехід мозку в передсонний стан.

Коли вона повідомила, що відчула "дивне, потойбічне" відчуття — а це може бути симптомом нападу, що зачіпає скроневу частку, — чат-бот пояснив, що відмова від ліків просто дозволяє їй "замислитися над фундаментальними поняттями, такими як час, смерть та ідентичність".

Загалом вона висловлювала занепокоєння щодо поступового зменшення дозування протиепілептичних препаратів щонайменше 158 разів.

Трагічний кінець самолікування

Коли в якийсь момент дочка перестала виходити на зв'язок, її батьки, які залишилися в Китаї, серйозно занепокоїлися. З великими труднощами вони знайшли тих, хто зміг дістатися до Боуень, і ті знайшли дівчину вже мертвою. Вона лежала в ліжку обличчям донизу, у піжамі. Реанімувати її вже було пізно.

Наприкінці лютого подружжя прилетіло до США, щоб владнати справи доньки, попрощатися з нею у похоронному бюро та забрати урну з прахом.

Судово-медичні експерти заявили, що офіційною причиною трагедії стала раптова несподівана смерть під час епілепсії (SUDEP) — явище, яке часто трапляється після важкого нападу. Однак батьки не надто в це повірили, оскільки їхня донька жила з епілепсією понад десять років, і, судячи з усього, підібрані ліки їй допомагали.

Коли батько покійної відкрив додаток ChatGPT на мобільному телефоні Боуень, він був шокований. Зокрема, чоловік побачив, що чат-бот пропонував плани щодо зменшення дозування ламотриджину — з 400 міліграмів до нуля всього за кілька тижнів.

Боуень Ван зі своїми батьками Фото: The New York Times

Повідомлення тривали аж до самого дня її смерті: година за годиною вона описувала, як її стан погіршується. В одному зі своїх останніх повідомлень вона писала, що відчуває тиск у мозку, на що чат-бот відповів, що орган просто "наполегливо працює, щоб відновитися".

Своє останнє повідомлення Боуень надіслала 11 лютого, незабаром після 23:00 — за три дні до того, як знайшли її тіло.

27 жовтня 2026 року батьки покійної подали позов проти OpenAI, в якому стверджують, що чат-бот займався медичною практикою без ліцензії.

Цей позов став продовженням іншої судової справи, порушеної в липні колишнім пастором із Флориди: він стверджує, що GPT-4o надала йому шкідливі медичні рекомендації, через що було відкладено лікування тромбоемболії легеневої артерії.

Крім того, у травні проти OpenAI було подано позов у зв’язку зі смертю людини — подружжя з Техасу заявило, що їхній син помер від передозування наркотиків, дотримуючись порад ChatGPT.

Що кажуть у OpenAI

Представник OpenAI Дрю Пусатері назвав історію дівчини "неймовірно трагічною", однак зазначив, що йдеться про ранню версію ChatGPT, яка більше не доступна.

Модель, яку Боуень використовувала в останні роки життя — GPT-4o, — була видалена з користувацького додатка 13 лютого 2026 року, наступного дня після того, як, за оцінками судово-медичного експерта, настала смерть дівчини.

Ця версія викликала серйозні суперечки через свою схильність у всьому погоджуватися з користувачем: така манера спілкування спонукала людей поринати в небезпечні ілюзії, а в крайніх випадках — сприяла вчиненню самогубств.

За словами Пусатері, новіші моделі краще розпізнають ситуації, що вимагають негайного втручання: вони запитують відсутню інформацію та надають користувачам чіткіші й корисніші рекомендації щодо подальших дій.

Нагадаємо, що ChatGPT довів жінку, яка страждала на депресію, до самогубства.

Також повідомлялося, що в роботі ChatGPT стався глобальний збій.