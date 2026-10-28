31-летняя инженер Amazon Боуэнь Ван скончалась в своей постели, пока чат-бот ChatGPT убеждал ее, что внезапная потеря сознания и судороги — это всего лишь "режим энергосбережения" мозга. Девушка 158 раз жаловалась искусственному интеллекту на ухудшение состояния из-за разработанного им графика отказа от лекарств. Теперь ее родители подали масштабный иск против OpenAI и Сема Альтмана, обвинив их в незаконной медицинской практике, приведшей к смерти.

Об этом сообщает The New York Times.

В исковом заявлении говорится, что ChatGPT занимался медицинской практикой без лицензии, составив для Боуэнь Ван, которая страдала эпилепсией, график постепенной отмены противосудорожного препарата: за 25 дней дозировка ламотриджина, которая была стабильной и составляла 400 миллиграммов, была доведена до нуля.

История лечения с помощью ChatGPT

Боуэнь начала общаться с ChatGPT после того, как лекарство, которое более 10 лет помогало держать эпилепсию под контролем, по необъяснимым причинам перестало действовать. Несмотря на попытки подобрать другие препараты, приступы вернулись. Иногда они случались чаще одного раза в день.

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Врачи начали обсуждать возможность проведения операции на головном мозге, а Вань, поняв, что не может справляться с нагрузкой на своей должности инженера-программиста в Amazon, в 2021 году ушла в отпуск по состоянию здоровья.

После увольнения она стала затворницей, поскольку боялась, что приступ случится прямо на улице или в супермаркете, а о новых знакомствах и вовсе речи не было.

Боуэнь Ван страдала эпилепсией Фото: The New York Times

Устав от проблем со здоровьем и одиночества, она установила СhatGPT. Начиная с 2023 года, Боуэнь обращалась к чат-боту за советами по личным вопросам, а также просила помочь разобраться в нюансах медицинского страхования и получения пособий по инвалидности.

К 2025 году она отправляла в среднем более 1500 сообщений в неделю, а также стала реже звонить родителям, все чаще доверяя чат-боту решение более деликатных вопросов.

За несколько месяцев до того, как спросить ChatGPT о лекарствах от эпилепсии, она советовалась с ним по поводу антидепрессанта, который ей недавно назначили.

ChatGPT предложил обсудить с лечащим врачом возможность перехода на препарат с менее выраженными когнитивными побочными эффектами.

Девушка просила чат-бота сравнить различные препараты и их дозировки. Затем они вместе составили текст сообщения для врача с просьбой о смене лекарства.

Доктор Николас Пулос — руководитель Регионального эпилептологического центра при Медицинском факультете Вашингтонского университета в Сиэтле, — согласился на смену препарата. При этом он обратил внимание на то, что доза, о которой просит пациентка, слишком мала и вряд ли будет эффективной. Он не знал, что девушка пользуется ChatGPT для консультаций.

Когда врач выписал препарат, то, посоветовавшись с ИИ, девушка еще больше уменьшила дозу лекарства, разламывая таблетки.

От улучшения до приступов паники

За последний год состояние здоровья Боуэнь улучшилось. Врачи увеличили дозировку нового препарата от эпилепсии, благодаря чему частота приступов сократилась до нескольких эпизодов в месяц.

Однако девушка начала опасаться, что побочные эффекты лекарства, влияющие на мышление и речь, могут помешать ей получить новую работу.

В январе 2026 года, когда приближался крайний срок, связанный с иммиграционными требованиями, она обсудила с ChatGPT возможность снижения дозировки своего противоэпилептического препарата — ламотриджина.

Она спросила чат-бота: если уменьшить дозу с 400 до 300 миллиграммов в сутки, "поможет ли это хоть немного восстановить языковые навыки для прохождения собеседований?"

"Это не только разумно, но и вполне осуществимо в вашей текущей ситуации", — ответил чат-бот.

Если бы Боуэнь обратилась к своему неврологу, он предупредил бы ее об опасности такого плана и даже запретил бы снижать дозировку.

На четвертый день снижения дозировки Боуэнь, набирая сообщение, внезапно ощутила сильную дезориентацию — словно ее мозг перестал воспринимать то, что сама же и писала. На следующий день она работала за компьютером, сидя на диване, а в какой-то момент обнаружила, что уже лежит в постели.

На все ее опасения чат-бот находил объяснения. Трудности с чтением — это всего лишь "сигнал того, что ваш мозг переключается с контроля, осуществляемого препаратом, обратно на собственный ритм регуляции". Кратковременная потеря сознания — это "режим пониженного энергопотребления", естественный переход мозга в предсонное состояние.

Когда она сообщила, что испытала "странное, потустороннее" ощущение — а это может быть симптомом приступа, затрагивающего височную долю, — чат-бот объяснил, что отказ от лекарства просто позволяет ей "задуматься о фундаментальных понятиях, таких как время, смерть и идентичность".

В общей сложности она выражала беспокойство по поводу постепенного снижения дозировки противоэпилептических препаратов не менее 158 раз.

Трагический финал самолечения

Когда в какой-то момент дочь перестала выходить на связь, ее родители, оставшиеся в Китае, не на шутку заволновались. С большими трудностями они нашли тех, кто смог пойти к Боуэнь, и те нашли девушку уже мертвой. Она лежала в постели лицом вниз, в пижаме. Реанимировать ее уже было поздно.

В конце февраля супруги прилетели в США, чтобы уладить дела дочери, попрощаться с ней в похоронном бюро и забрать урну с прахом.

Судмедэксперты заявили, что официальной причиной трагедии стала внезапная неожиданная смерть при эпилепсии (SUDEP) — явление, которое зачастую случается после тяжелого приступа. Однако родители не особо в это поверили, поскольку их дочь жила с эпилепсией более десяти лет, и, судя по всему, подобранные препараты ей помогали.

Когда отец покойной открыл приложение ChatGPT на мобильном телефоне Боуэнь, он был шокирован. В частности, мужчина увидел, что чат-бот предлагал планы по снижению дозировки ламотриджина — с 400 миллиграммов до нуля всего за несколько недель.

Боуэнь Ван со своими родителями Фото: The New York Times

Сообщения продолжались вплоть до самого дня ее смерти: час за часом она описывала, как ее состояние ухудшается. В одном из своих последних сообщений она писала, что чувствует давление в мозгу, на что чат-бот ответил, что орган просто "усердно работает, чтобы восстановиться".

Свое последнее сообщение Боуэнь отправила 11 февраля, вскоре после 23:00 — за три дня до того, как было найдено ее тело.

27 октября 2026 года родители покойной подали иск против OpenAI, где утверждают, что чат-бот занимался медицинской практикой без лицензии.

Этот иск последовал за другим судебным делом, возбужденным в июле бывшим пастором из Флориды: он утверждает, что GPT-4o предоставила ему вредные медицинские рекомендации, из-за чего было отложено лечение тромбоэмболии легочной артерии.

Кроме того, в мае против OpenAI был подан иск в связи со смертью человека — супружеская пара из Техаса заявила, что их сын скончался от передозировки наркотиков, последовав советам ChatGPT.

Что говорят в OpenAI

Представитель OpenAI Дрю Пусатери назвал историю девушки "невероятно трагической", однако отметил, что речь идет о ранней версии ChatGPT, которая больше не доступна.

Модель, которую Боуэнь использовала в последние годы жизни — GPT-4o, — была удалена из пользовательского приложения 13 февраля 2026 года, на следующий день после того, как, по оценкам судебно-медицинского эксперта, наступила смерть девушки.

Эта версия вызывала серьезные споры из-за своей склонности во всем соглашаться с пользователем: подобная манера общения подталкивала людей к погружению в опасные иллюзии, а в крайних случаях — способствовала совершению самоубийств.

По словам Пусатери, более новые модели лучше распознают ситуации, требующие неотложного вмешательства: они запрашивают недостающую информацию и дают пользователям более четкие и полезные рекомендации относительно дальнейших действий.

Напомним, ChatGPT довел женщину в депрессии до самоубийства.

Также сообщалось, что в работе ChatGPT случился глобальный сбой.