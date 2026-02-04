В работе ChatGPT случился глобальный сбой: поступают жалобы от пользователей со всего мира

Вечером во вторник, 3 февраля, произошел сбой в работе чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT от компании OpenAI.

Жалобы на работу платформы начали поступать от пользователей со всего мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сервис отчитывается о перебоях в работе ChatGPT, которые фиксируются по всему миру, без привязки к региону или континенту. Согласно обнародованным данным, жалобы массово начали поступать поздно вечером по киевскому времени.

Скриншот | данные Downdetector о работе ChatGPT

Кроме того, сообщается о проблемах с API: возникли перебои с доступом к языковым моделям. Другие сервисы, например, генератор видео Sora или инструменты для анализа данных также могут работать в это время нестабильно по неизвестным причинам.

Причины масштабного сбоя по всей планете в работе ChatGPT остаются неизвестными. В компании OpenAI на момент публикации никак не прокомментировали причины перебоев в чат-боте, однако сообщили, что сейчас фиксируется "повышенное количество ошибок".

Также в OpenAI заверили пользователей, что продолжают работать над этим вопросом. Точных дедлайнов устранения неполадок в работе чат-бота не озвучили.

