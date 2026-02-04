У роботі ChatGPT трапився глобальний збій: надходять скарги від користувачів з усього світу

Увечері в вівторок, 3 лютого, стався збій у роботі чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) ChatGPT від компанії OpenAI.

Скарги на роботу платформи почали надходити від користувачів з усього світу. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Сервіс звітує про перебої у роботі ChatGPT, які фіксуються по всьому світу, без прив'язки до регіону або континенту. Згідно з оприлюдненими даними, скарги масово почали надходити пізно увечері за київським часом.

Скриншот | дані Downdetector про роботу ChatGPT

Окрім того, повідомляється про проблеми з API: виникли перебої з доступом до мовних моделей. Інші сервіси, наприклад, генератор відео Sora чи інструменти для аналізу даних також можуть працювати у цей час нестабільно з невідомих причин.

Причини масштабного збою по всій планеті у роботі ChatGPT залишаються невідомими. У компанії OpenAI на момент публікації ніяк не прокоментували причини перебоїв у чат-бота, однак повідомили, що наразі фіксується "підвищена кількість помилок".

Також у OpenAI запевнили користувачів, що продовжують працювати над цим питанням. Точних дедлайнів усунення неполадок у роботі чат-бота не озвучили.

