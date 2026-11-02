Турист вступив у бійку з диким оленем у польських Татрах: відео стало вірусним і викликало критику

У Польщі розгорівся скандал після того, як у мережі з’явилося відео, на якому туристи, які йшли до озера Морске-Око, вступили в сутичку з оленем.

Напередодні в мережі з’явилися три відеоролики, на яких видно, як люди гладять, годують та лякають тварину. На одному із записів зафіксовано, як група чоловіків дратує схвильованого оленя, намагаючись погладити його та схопити за роги. У відповідь тварина кинулася на одного з туристів, намагаючись його вдарити рогами, пише Fakt.

"Що не так з людьми? Деякі речі просто не вкладаються в голові…" — йдеться у підписі до одного з відео.

В іншому відео зібрано публікації з соціальних мереж — зокрема іспанською мовою — на яких зафіксовано групи туристів, що прямують до Морске-Око та поводяться вкрай неналежним чином.

Видео дня

Адміністратори акаунта звернулися до своїх підписників із запитанням:

"Усі вони — молоді люди. Хочеться запитати: чого вас навчають у школі і що вам прищеплюють вдома батьки?"

Повідомляється, що з 50 осіб, які йшли стежкою, близько 40 намагалися погладити оленя, сфотографуватися з ним впритул або погодувати його.

"Люди, проявіть здоровий глузд! Дикий олень — це не атракціон, якого можна гладити, і не декорація для ваших фотографій. Не годуйте тварин і тримайтеся на відстані — заради вашої ж безпеки та благополуччя самої тварини", — йдеться у публікації.

Автори також закликали обходити оленів стороною і не звертати на них жодної уваги.

За словами співробітників Татранського національного парку (TPN), коли люди підгодовують тварин по дорозі, ті можуть становити небезпеку для інших туристів.

"Звір звикає до того, що люди — джерело їжі, і починає чекати їжі від кожного, кого зустрічає", — йдеться в описі до відео.

У жовтні офіційний акаунт Татранського національного парку (TPN) повідомив, що оленів можна зустріти як на туристичних стежках, так і на вулицях Закопаного. У парку наголосили: це великі, сильні дикі тварини, які можуть напасти на людину, якщо відчують загрозу.

Тому адміністрація просить туристів не підходити до тварин надто близько, не турбувати їх і не намагатися їх гладити.

Також потрібно стежити за дітьми й не привчати їх до думки, що наближатися до диких тварин — це нормально. Особливо часто батьки зловживають цим, намагаючись сфотографувати сина чи доньку поруч із оленем.

Крім того, співробітники парку просять не підгодовувати тварин, оскільки вони втрачають природну обережність і починають шукати їжу поруч із людиною, а також забороняють залишати сміття, адже залишки їжі та інші відходи можуть привабити диких тварин, а їхнє поїдання — призвести до хвороб або навіть загибелі тварини.

Нагадаємо, відомому оленю Борису зробили операцію після двох ДТП.

Також повідомлялося, що олень побіг за чоловіком у парку й розсмішив інтернет.