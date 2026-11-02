Турист подрался с диким оленем в польских Татрах: видео стало вирусным и вызвало критику

В Польше разгорелся скандал после того, как в сеть попало видео, где туристы, которые шли на озеро Морске-Око, сцепились с оленем.

Накануне в сети появились три видеоролика, на которых видно, как люди гладят, кормят, пугают животное. На одной из записей зафиксировано, как группа мужчин докучает взволнованному оленю, пытаясь погладить его и схватить за рога. В ответ животное бросилось на одного из туристов, пытаясь его забодать, пишет Fakt.

"Что не так с людьми? Некоторые вещи просто не укладываются в голове…" — гласит подпись под одним из роликов.

В другом видео собраны публикации из социальных сетей — в том числе на испанском языке, — на которых запечатлены группы туристов, направляющихся к Морске-Око и ведущих себя совершенно неподобающим образом.

Видео дня

Администраторы аккаунта обратились к своим подписчикам с вопросом:

"Все они — молодые люди. Хочется спросить: чему вас учат в школе и что вам прививают дома родители?"

Сообщается, что из 50 человек, шедших по тропе, около 40 пытались гладить оленя, фотографироваться с ним вплотную или кормить его.

"Люди, включите здравый смысл! Дикий олень — это не аттракцион, который можно гладить, и не декорация для ваших фотографий. Не кормите животных и держитесь на расстоянии — ради вашей же безопасности и благополучия самого зверя", — говорится в публикации.

Авторы также призвали обходить оленей стороной и не обращать на них никакого внимания.

По словам сотрудников Татранского национального парка (TPN), когда люди по дороге подкармливают животных, те могут становиться опасными для других туристов.

"Зверь привыкает к тому, что люди — источник пищи, и начинает ждать еды от каждого встречного", — говорится в описании к видео.

В октябре официальный аккаунт Татранского национального парка (TPN) сообщил, что оленей можно встретить как на туристических тропах, так и на улицах Закопане. В парке подчеркнули: это крупные, сильные дикие животные, которые могут напасть на человека, если почувствуют угрозу.

Поэтому администрация просит туристов не приближаться к животным слишком близко, не тревожить их или пытаться гладить.

Также необходимо следить за детьми и не приучать их к мысли, что приближаться к диким животным — это нормально. Особенно часто родители злоупотребляют этим, пытаясь сфотографировать сына или дочь рядом с оленем.

Кроме того, сотрудники парка просят не подкармливать животных, поскольку те теряют естественную осторожность и начинают искать пищу рядом с человеком, и запрещают оставлять мусор, ведь остатки еды и другие отходы могут привлечь диких животных, а их поедание — привести к болезням или даже гибели зверя.

Напомним, известному оленю Борису сделали операцию после двух ДТП.

Также сообщалось, что олень побежал за мужчиной в парке и рассмешил сеть.