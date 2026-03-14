"Усынови меня": олень побежал за мужчиной в парке и рассмешил сеть (видео)

Один американец оказался в курьезной ситуации во время пробежки вдоль озера со своей собакой. Через несколько секунд олень увидел бегунов и решил присоединиться, а реакция мужчины на "преследователя" рассмешила сеть.

Когда житель США заметил за собой большого оленя, то резко побежал от него, но животное продолжало бежать за ним. Забавное видео с "погоней" разместили на одном из форумов Reddit.

Сообщение быстро стало обсуждаемым — набрало более одной тысячи реакций и десятки комментариев за несколько часов. На кадрах видно, как мужчина с собакой пробегают трусцой возле озера, где уже стоял лесной житель.

"Просто усынови меня", — говорится в названии ролика на платформе.

Когда "бегуны" промелькнули животное, то быстро начала догонять их. Мужчина, заметив здоровенное животное, быстро начал бежать по дорожке с собакой, но олень бежал так же быстро, что заставило мужчину бежать еще быстрее.

Известно, что ролик был снят в США, однако точной даты съемки пока неизвестно. Также остается неизвестным, как завершилось преследование лося этих двух "бегунов".

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи не сдерживались в ироничных и саркастических комментариях. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"О, олень! Это же беда!";

"Захотел, чтобы его усыновили. И куда он убежал?";

"Видимо, олень увидел, что чувак медленно бежит. Решил как закаленный тренер "поднажать" на ребят, чтобы шевелились";

"Вот я бы точно в штаны наложил, когда бегаю, а тут такая махина за мной!";

"Давай, салага, шевелись! Шевелись! Что ты тут еле ползешь!".

