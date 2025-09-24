Смотритель в зоопарке стал "целью" тигренка: его атака рассмешила сеть (видео)

В одном из китайских приютов для животных на камеру попал забавный эпизод — тигренок решил "атаковать" из засады надзирателя. Тренировка малого представителя кошачьих вызвала смех у пользователей сети.

Related video

В то же время сам мужчина, на котором тигренок отрабатывал атаку из засады, оценил действия малого и взял его на руки, как это видно на обнародованном видео в Reddit.

Ролик с действиями представителя кошачьих стало популярным — набрало более 15 тыс. реакций и более сотни комментариев. На видео заметно, как тигренок подкрадывается со спины к смотрителю приюта, который сидит на стульчике спиной к представителю кошачьих.

Когда пушистый выверено подкрался к мужчине, тогда он совершил свою "атаку" — прыгнул на спину жителя Китая. Смотритель оценил навыки тигренка через несколько секунд, а затем взял малого на руки.

"Попробуй снова через один год, друг", — говорится в подписи к видео.

Известно, что этот инцидент был снят на видео в одном из приютов для животных в КНР. Пользователи подозревают, что представителем кошачьих, который совершил виртуозное нападение, был детеныш амурского или бенгальского тигра.

Реакция соцсетей

Пользователи под видео забавно прокомментировали ролик с тигренком. Они убеждены, что через год-два надзирателю не удастся отскочить от засады представителя кошачьих.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"А что будет через год-два? Ага, именно так";

"Слушайте, а подкрался как: бесшумно и тихо, а потом — прыгнул. Действительно растет хищник";

"Да, рискованно, но кот будет помнить своего друга, который с ним играл и чесал его";

"Играть с тигрятами, наверное, невероятно круто!".

Ранее Фокус рассказывал, как заметили яванского тигра, которого считали вымершим видом. Исследователи считают, что хищник, признанный вымершим до 1980-х годов, на самом деле все еще может существовать.

Впоследствии стало известно, что тигрица сделала с картонной коробкой. 15-летняя суматранская тигрица Джоан заметила картонную коробку и начала вести себя как типичный представитель кошачьих.