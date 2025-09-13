"Коты такие коты": надзирательница не поверила, что сделала тигрица с картонной коробкой (видео)

В зоопарке американского города Финикс (штат Аризона) местная 15-летняя суматранская тигрица Джоан заметила картонную коробку и начала вести себя как типичный представитель кошачьих. Реакция животного стала вирусной в сети.

Related video

Старшая смотрительница хищников Алисса говорит, что тигрица "особенно обожает" картонные изделия, как это видно на обнародованном видео в TikTok.

Ролик с большой кошкой и коробкой стал вирусным — набрал более 3 млн просмотров. На видео видно, как Джоанн с интересом взаимодействует с большой картонной коробкой: сплющивает ее, затем садится на нее, ложится на нее и трется о нее. Ее задние лапы бьют, а когти начинают рвать картон, прежде чем она переворачивается на живот с коробкой под собой — и в конце концов тянет ее обратно в вертикальное положение и прыгает внутрь.

В подписи зоопарк подчеркнул, что поведение Джоанн может показаться очень знакомым владельцам домашних котов, написав: "If it fits, it sits" ("Если влезешь, то сядешь") — шутливое выражение, когда кот пытается умоститься на любом объекте, независимо от его размера.

Смотрительница животных в зоопарке Финикса рассказала Newsweek, что частью ухода за Джоанн является "поведенческое обогащение", чтобы обеспечить умственно и физически стимулирующую среду, предотвратить скуку и поддерживать свойственное виду поведение.

"Большинство наших кошачьих (больших и малых) любят картонные коробки для обогащения, но Джоанн особенно их обожает. Мы любим поощрять естественные поведенческие реакции, которые они повторяли бы в дикой природе, но иногда нам трудно их вызвать. Используя современные предметы, но полагаясь на их инстинкты, мы можем создавать интересное обогащение и для тигров, и для себя", — рассказывает женщина.

Смотрительница говорит, что такие суматранские тигры, как Джоанн, находятся под критической угрозой исчезновения — в дикой природе их осталось около 400. Многие из них живут в заповедных территориях, таких как национальные парки, где рейнджеры патрулируют для защиты от браконьеров, сообщает Animalia.

"Сохранение этого вида является критически важным. Приходя в зоопарк Финикса и другие заведения, аккредитованные Ассоциацией зоопарков и аквариумов (AZA), люди помогают этому делу. И, надеюсь, в будущем численность популяции будет стабильно расти", — говорит госпожа Алисса.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео с тигрицей, юзеры отметили одинаковое поведение большой кошки к домашним любимцам. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Самое опасное животное на планете, но когда играет — это нечто";

"Теперь я понимаю, почему наши предки увидели больших котов и решили: да, мне нужна одомашненная версия этого";

"Мне нравится, что кошки — это просто кошки, независимо от размеров";

"Коты такие коты. Мы все любим котиков, правда же?".

Ранее Фокус рассказывал, как зоопарк раскрыл тайну пары тигров. Пала суматранских тигров, Нури и Тенга, родили четырех детенышей в зоопарке Вроцлава.

Впоследствии стало известно, что тигр-сирота прошел 200 км, чтобы воссоединиться с любимой из приюта. Лишь через несколько месяцев после воссоединения в дикой природе у пары хищников родились детеныши.