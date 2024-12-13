Тигр-сирота прошел 200 км, чтобы воссоединиться с возлюбленной из приюта, где они выросли (фото)

Всего через несколько месяцев после воссоединения в дикой природе у пары хищников родились детеныши.

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Дикая природа Земли полна неожиданных историй любви. Ранее Фокус писал о ките, переплывшем три океана, чтобы найти себе пару, а теперь исследователи рассказали трогательную историю тигров, выросших в приюте, которые воссоединились после того, как их вернули в дикую природу, пишет IFLScience.

Влюбленный дуэт был частью проекта по повторному ввозу амурских тигров в Приамурье — регион, расположенный недалеко от границы России и Китая, где популяция тигров почти полностью отсутствовала в течение полувека.

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После повторного введения хищников в разные части Приамурья тигр по имени Борис прошел более 200 километров, чтобы воссоединиться со своей парой, самкой по имени Светлая, с которой он вырос в неволе. Через полгода после воссоединения у пары хищников появились детеныши.

Новое исследование ученых было посвящено истории шести тигрят, включая Бориса Светлую, которые были найдены сиротами в лесах гор Сихотэ-Алинь. Детеныши были выращены в специально спроектированных вольерах, чтобы свести к минимуму взаимодействие с людьми. Когда хищники достигли подходящего возраста, их познакомили с живой добычей, чтобы животные могли развивать навыки охоты.

Отметим, что целью проекта было выяснить, способны ли хищники, выращенные в неволе, охотиться с достаточной скоростью, чтобы выжить в дикой природе. Когда ученые убедились, что тигры освоили навыки охоты, на них надели ошейники с GPS и выпустили.

Ученые кладут усыпленного транквилизатором детеныша Бориса в мешок для транспортировки Фото: ANO WCS

Ученые наблюдали за передвижениями хищников и заметили, что Борис преодолел более 200 километров, чтобы воссоединиться со Светлой. Исследователи также отмечают, что их проект оказался весьма успешным, так как тигры могли успешно интегрироваться в дикую природу, в том числе охотиться и размножаться.

По словам ведущего автора исследования Дейла Микеля, результаты исследования показывают, что осиротевшие тигры, выращенные в неволе, могут быть выпущены на свободу. Хищники также охотились на те же виды дикой добычи, что и другие тигры, и очень редко убивали домашний скот.

Исследователи также отмечают, что для успешного результата животных необходимо содержать в изоляции от людей. Им также необходимо предоставить возможность свободно охотиться, чтобы их можно было бы повторно вернуть в дикую природу.

Отметим, что популяции тигров сегодня находятся в довольно плачевном состоянии. Но, новое исследование дает некоторую надежду. Статистика свидетельствует о том, что в 63 оставшихся ландшафтах разбросано менее 4500 тигров, и в настоящее время они обитают всего в 8% своего исторического ареала.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали о чертах характера тигров.