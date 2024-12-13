Тигр-сирота пройшов 200 км, щоб возз'єднатися з коханою з притулку, де вони виросли (фото)

Лише через кілька місяців після возз'єднання у дикій природі у пари хижаків народилися дитинчата.

Related video

Дика природа Землі сповнена несподіваних історій кохання. Раніше Фокус писав про кита, який переплив три океани, щоб знайти собі пару, а тепер дослідники розповіли зворушливу історію тигрів, які виросли в притулку і возз'єдналися після того, як їх повернули в дику природу, пише IFLScience.

Закоханий дует був частиною проєкту з повторного ввезення амурських тигрів у Приамур'я — регіон, розташований недалеко від кордону Росії та Китаю, де популяція тигрів майже повністю була відсутня протягом півстоліття.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після повторного введення хижаків у різні частини Приамур'я тигр, на ім'я Борис, пройшов понад 200 кілометрів, щоб возз'єднатися зі своєю парою, самкою, на ім'я Світла, з якою він виріс у неволі. Через пів року після возз'єднання у пари хижаків з'явилися дитинчата.

Нове дослідження вчених було присвячене історії шести тигренят, включно з Борисом Світлим, які були знайдені сиротами в лісах гір Сихоте-Алінь. Дитинчат виростили у спеціально спроєктованих вольєрах, щоб звести до мінімуму взаємодію з людьми. Коли хижаки досягли відповідного віку, їх познайомили з живою здобиччю, щоб тварини могли розвивати навички полювання.

Зазначимо, що метою проєкту було з'ясувати, чи здатні хижаки, вирощені в неволі, полювати з достатньою швидкістю, щоб вижити в дикій природі. Коли вчені переконалися, що тигри освоїли навички полювання, на них наділи нашийники з GPS і випустили.

Учені кладуть приспане транквілізатором дитинча Бориса в мішок для транспортування Фото: ANO WCS

Вчені спостерігали за пересуваннями хижаків і помітили, що Борис подолав понад 200 кілометрів, щоб возз'єднатися зі Світлою. Дослідники також зазначають, що їхній проєкт виявився вельми успішним, оскільки тигри могли успішно інтегруватися в дику природу, зокрема полювати та розмножуватися.

За словами провідного автора дослідження Дейла Мікеля, результати дослідження показують, що осиротілих тигрів, вирощених у неволі, можна випустити на свободу. Хижаки також полювали на ті самі види дикої здобичі, що й інші тигри, і дуже рідко вбивали домашню худобу.

Дослідники також зазначають, що для успішного результату тварин необхідно утримувати в ізоляції від людей. Їм також необхідно надати можливість вільно полювати, щоб їх можна було б повторно повернути в дику природу.

Зазначимо, що популяції тигрів сьогодні перебувають у досить жалюгідному стані. Але, нове дослідження дає деяку надію. Статистика свідчить про те, що в 63 ландшафтах, що залишилися, розкидано менше ніж 4500 тигрів, і нині вони мешкають лише у 8% свого історичного ареалу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли про риси характеру тигрів.