"Коти такі коти": наглядачка не повірила, що зробила тигриця з картонною коробкою (відео)

В зоопарку американського міста Фінікс (штат Аризона) місцева 15-річна суматранська тигриця Джоан помітила картонну коробку та почала поводити себе як типовий представник котячих. Реакція тварини стала вірусною в мережі.

Старша доглядачка хижаків Алісса говорить, що тигриця "особливо обожнює" картонні вироби, як це видно на оприлюдненому відео в TikTok.

Ролик з великою кішкою та коробкою став вірусним — набрав понад 3 млн переглядів. На відео видно, як Джоанн із цікавістю взаємодіє з великою картонною коробкою: сплющує її, потім сідає на неї, лягає на неї й треться об неї. Її задні лапи б’ють, а кігті починають рвати картон, перш ніж вона перевертається на живіт із коробкою під собою — і зрештою тягне її назад у вертикальне положення та стрибає всередину.

У підписі зоопарк підкреслив, що поведінка Джоанн може видатися дуже знайомою власникам домашніх котів, написавши: "If it fits, it sits" ("Якщо влізеш, то сядеш") — жартівливий вираз, коли кіт намагається вмоститися на будь-якому об’єкті, незалежно від його розміру.

Наглядачка тварин у зоопарку Фінікса розповіла Newsweek, що частиною догляду за Джоанн є "поведінкове збагачення", щоб забезпечити розумово й фізично стимулююче середовище, запобігти нудьзі та підтримувати властиву виду поведінку.

"Більшість наших котячих (великих і малих) люблять картонні коробки для збагачення, але Джоанн особливо їх обожнює. Ми любимо заохочувати природні поведінкові реакції, які вони повторювали б у дикій природі, але інколи нам важко їх викликати. Використовуючи сучасні предмети, але покладаючись на їхні інстинкти, ми можемо створювати цікаве збагачення і для тигрів, і для себе", — розповідає жінка.

Наглядачка говорить, що такі суматранські тигри, як Джоанн, перебувають під критичною загрозою зникнення — у дикій природі їх залишилося близько 400. Багато з них живуть у заповідних територіях, як-от національні парки, де рейнджери патрулюють для захисту від браконьєрів, повідомляє Animalia.

"Збереження цього виду є критично важливим. Приходячи до зоопарку Фінікса та інших закладів, акредитованих Асоціацією зоопарків і акваріумів (AZA), люди допомагають цій справі. І, сподіваюся, у майбутньому чисельність популяції стабільно зростатиме", — каже пані Алісса.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео з тигрицею, юзери відзначили однакову поведінку великої кішки до домашніх улюбленців. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Найнебезпечніша тварина на планеті, але коли грається — це щось";

"Тепер я розумію, чому наші предки побачили великих котів і вирішили: так, мені потрібна одомашнена версія цього";

"Мені подобається, що кішки — це просто кішки, незалежно від розмірів";

"Коти такі коти. Ми всі любимо котиків, правда ж?".

