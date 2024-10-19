8 кг радості: зоопарк розкрив таємницю пари тигрів, які народили дитинчат (фото, відео)
Пала суматранських тигрів, Нурі та Тенга, народили чотирьох дитинчат у зоопарку Вроцлава. На фото та відео можна побачити, як вони ростуть, харчуються, граються і, ймовірно, не страждають від генетичних хвороб.
Зоопарк Вроцлава розкрив таємницю пари рідкісних суматранських тигрів, яку приховував з липня 2024 року. Тварини народили чотирьох тигренят, яких показали публіці лише після того, як вони набрали вагу і почали їсти м'ясо. На відео, оприлюдненому у мережі, показали щойно народжених малюків, а потім — як вони виглядають у майже "підлітковому" віці. Про поповнення популяції тигрів, яких на планеті залишилось не більше тисячі особин, розповіли на сторінці Instagram Вроцлавського зоопарку.
Про поповнення у сімействі суматранських тигрів керівництво зоопарку Вроцлава повідомило вдень 18 жовтня. У дописі в Instagram пояснили, чому вольєр з рідкісними тваринами, парою Нурі (самиця) і Тенга (самець), був закритий кілька місяців поспіль. Як з'ясувалось, 22 липня у них народилось відразу четверо дитинчат — три хлопчики та дівчинка.
"Ми раді та гордістю повідомляємо про народження чотирьох суматранських тигрів — одних з найрідкісніших та найбільш зникаючих тварин. Це глобальний успіх у розмноженні", — пояснили у зоопарку.
Пара тигрів піклується про дитинчат, навіть самець Тенга — а це незвична поведінка для тигрів. Спершу Нурі вигодовувала тигренят молоком, свідчить відео від зоопарку. Коли вони дещо підросли, почалось виховання. Батько-тигр "був спокійним, лагідним і навіть допомагав Нурі у грумінгу, вчився "служити" молодим", пояснили співробітники зоопарку.
На кадрах з вольєра можна побачити, як тигренята набирали вагу і поступово перейшли з молока на сире м'ясо. Дитинчата борюкаються, граються між собою та з дорослими тиграми. У Вроцлавському зоопарку повідомили, що потомство Нурі і Тенга вимагає особливої турботи, оскільки багато особин не доживає до підліткового віку. Однак на сьогодні з ними все добре, заспокоїли доглядачі.
"Наразі молоді важать більше 8 кг, добре розвиваються і не проявляють проблем зі здоров'ям", — ідеться у дописі.
Суматранські тигри — тварини, які живуть на острові Суматра в Індонезії. Через систематичне винищення мисливцями та через зменшення площі лісів у місцях проживання на Землі залишилось не більш як 1 тис. особин. Близько 300 утримуються у зоопарках. При цьому серед дитинчат, народжених у неволі, велика смертність через близькородинне схрещування, заявила група науковців у "Ветеринарному журналі".
Зазначимо, у квітні видання IFLScience повідомило про відродження популяції тигрів на острові Ява. Так званий яванський тигр (Panthera tigris sondaica) вважався зниклим близько 40 років. Як з'ясувалось, у 2019 році місцеві жителі помітили сліди лап та пазурів та відшукали волосину. Аналіз показав, що це дійсно сліди начебто вимерлої тварини — тепер на неї "полюють" за допомогою фотопасток.
Нагадуємо, у жовтня видання Live Science опублікувало статтю, у якій ішлося про можливість відродження зниклого тасманійського тигра: цього доб'ються завдяки особливій вигадці вчених.