8 кг радости: зоопарк раскрыл тайну пары тигров, родивших детенышей (фото, видео)

Пала суматранских тигров, Нури и Тенга, родили четырех детенышей в зоопарке Вроцлава. На фото и видео можно увидеть, как они растут, едят, играют и, вероятно, не страдают от генетических болезней.

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Зоопарк Вроцлава раскрыл тайну пары редких суматранских тигров, которую скрывал с июля 2024 года. Животные родили четырех тигрят, которых показали публике только после того, как они набрали вес и начали есть мясо. На видео, обнародованном в сети, показали только что родившихся малышей, а затем — как они выглядят в почти "подростковом" возрасте. О пополнении популяции тигров, которых на планете осталось не более тысячи особей, рассказали на странице Instagram Вроцлавского зоопарка.

О пополнении в семействе суматранских тигров руководство зоопарка Вроцлава сообщило днем 18 октября. В заметке в Instagram объяснили, почему вольер с редкими животными, парой Нури (самка) и Тенга (самец), был закрыт несколько месяцев подряд. Как выяснилось, 22 июля у них родилось сразу четверо детенышей — три мальчика и девочка.

"Мы рады и гордостью сообщаем о рождении четырех суматранских тигров — одних из самых редких и наиболее исчезающих животных. Это глобальный успех в размножении", — пояснили в зоопарке.

Пара тигров заботится о детенышах, даже самец Тенга — а это необычное поведение для тигров. Сначала Нури выкармливала тигрят молоком, свидетельствует видео от зоопарка. Когда они несколько подросли, началось воспитание. Отец-тигр "был спокойным, ласковым и даже помогал Нури в груминге, учился "служить" молодым", пояснили сотрудники зоопарка.

На кадрах из вольера можно увидеть, как тигрята набирали вес и постепенно перешли с молока на сырое мясо. Детеныши борются, играют между собой и со взрослыми тиграми. Во Вроцлавском зоопарке сообщили, что потомство Нури и Тенга требует особой заботы, поскольку многие особи не доживают до подросткового возраста. Однако на сегодня с ними все хорошо, успокоили смотрители.

"Сейчас детеныши весят более 8 кг, хорошо развиваются и не проявляют проблем со здоровьем", — говорится в сообщении.

Тигры в зоопарке Вроцлава — тигрята и самка Нури Фото: Instagram Тигры в зоопарке Вроцлава — игры тигрят Фото: Instagram

Суматранские тигры — животные, которые живут на острове Суматра в Индонезии. Из-за систематического истребления охотниками и из-за уменьшения площади лесов в местах обитания на Земле осталось не более 1 тыс. особей. Около 300 содержатся в зоопарках. При этом среди детенышей, рожденных в неволе, большая смертность из-за близкородственного скрещивания, заявила группа ученых в "Ветеринарном журнале".

Тигры в зоопарке Вроцлава — как выглядят детеныши суматранского тигра Фото: Instagram Тигры в зоопарке Вроцлава — новорожденные тигрята Фото: Instagram

Отметим, в апреле издание IFLScience сообщило о возрождении популяции тигров на острове Ява. Так называемый яванский тигр (Panthera tigris sondaica) считался пропавшим около 40 лет. Как выяснилось, в 2019 году местные жители заметили следы лап и когтей и отыскали волос. Анализ показал, что это действительно следы якобы вымершего животного — теперь на него "охотятся" с помощью фотоловушек.

Напоминаем, в октябре издание Live Science опубликовало статью, в которой говорилось о возможности возрождения пропавшего тасманийского тигра: этого добьются благодаря особой выдумке ученых.