Наглядач у зоопарку став "ціллю" тигреняти: його атака розсмішила мережу (відео)

В одному з китайських притулків для тварин на камеру потрапив кумедний епізод — тигреня вирішило "атакувати" із засідки наглядача. Тренування малого представника котячих викликало сміх у користувачів мережі.

Водночас сам чоловік, на якому тигреня відпрацьовувало атаку з засідки, оцінив дії малого та взяв його на руки, як це видно на оприлюдненому відео в Reddit.

Ролик з діями представника котячих стало популярним — набрало понад 15 тис. реакцій та понад сотню коментарів. На відео помітно, як тигреня підкрадається зі спини до наглядача притулку, який сидить на стільчику спиною до представника котячих.

Коли пухнастий вивірено підкрався до чоловіка, тоді він здійснив свою "атаку" — стрибнув на спину мешканця Китаю. Наглядач оцінив навички тигреняти через кілька секунд, а потім узяв малого на руки.

"Спробуй знову через один рік, друже", — йдеться в підписі до відео.

Наразі відомо, що це інцидент було знято на відео в одному з притулків для тварин у КНР. Користувачі підозрюють, що представником котячих, який здійснив віртуозний напад, було дитинча амурського чи бенгальського тигра.

Реакція соцмереж

Користувачі під відео кумедно прокоментували ролик з тигреням. Вони переконані, що через рік-два наглядачу не вдасться відскочити від засідки представника котячих.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"А що буде через рік-два? Ага, саме так";

"Слухайте, а підкрався як: безшумно та тихо, а згодом — стрибнув. Дійсно росте хижак";

"Так, ризиковано, але кіт пам’ятатиме свого друга, який з ним грався та чухав його";

"Гратися з тигренятами, мабуть, неймовірно круто!".

