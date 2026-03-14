"Всинови мене": олень побіг за чоловіком у парку і розсмішив мережу (відео)

Один американець опинився в курйозній ситуації під час пробіжки вздовж озера зі своїм собакою. За кілька секунд олень побачив бігунів і вирішив долучитися, а реакція чоловіка на "переслідувача" розсмішила мережу.

Коли мешканець США помітив за собою великого оленя, то різко побіг від нього, але тварина продовжувала бігти за ним. Кумедне відео з "погонею" розмістили на одному з форумів Reddit.

Повідомлення швидко стало обговорюваним — набрало понад одну тисячу реакцій та десятки коментарів за кілька годин. На кадрах видно, як чоловік із собакою пробігають підтюпцем біля озера, де вже стояв лісовий мешканець.

"Просто всинови мене", — йдеться в назві ролика на платформі.

Коли "бігуни" промайнули тварину, та швидко почала наздоганяти їх. Чоловік, помітивши здоровенну тварину, швидко почав бігти доріжкою з собакою, але олень біг так само швидко, що змусило чоловіка тікати ще швидше.

Відео дня

Наразі відомо, що ролик було знято в США, однак точної дати зйомки наразі невідомо. Також залишається невідомим, як завершилося переслідування лося цих двох "бігунів".

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі не стримувалися в іронічних і саркастичних коментарях. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"О, олень! Це ж халепа!";

"Захотів, аби його всиновили. І куди він утік?";

"Певне, олень побачив, що чувак повільно біжить. Вирішив як загартований тренер "піднажати" на хлопців, аби ворушилися";

"От я би точно в штани наклав, коли бігаю, а тут така махіна за мною!";

"Давай, салага, ворушися! Ворушися! Що ти тут ледве повзеш!".

