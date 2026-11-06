Помер Джей Рокфеллер, правнук першого доларового мільярдера в історії та друг Кеннеді

Рокфеллер 30 років був сенатором Західної Вірджинії, а також губернатором протягом восьми років. Нинішній губернатор штату Патрік Моррісі повідомив про його смерть, назвавши політика людиною, яка "присвятила більшу частину свого життя служінню нашому штату та його народу".

Джон "Джей" Девісон Рокфеллер IV, правнук багатого промисловця Джона Д. Рокфеллера, першого доларового мільярдера в історії, народився в Нью-Йорку в 1937 році і вперше приїхав до Західної Вірджинії в 1964 році як волонтер організації "Дія за молодь Аппалачів", яка займалася допомогою бідним, повідомляє Counton2.

Згідно з даними Національної асоціації губернаторів (NGA), він розпочав свою політичну кар’єру у штаті Західна Вірджинія в 1966 році, був обраний до Палати делегатів на певний термін, а потім у 1968 році став державним секретарем.

Як демократ, Рокфеллер уперше балотувався на посаду губернатора у 1972 році, але поступився чинному губернатору Арчу Муру. Він знову балотувався у 1976 році, здобув перемогу на виборах і пропрацював два терміни поспіль. Потім у 1984 році його обрали до Сенату США, і він обіймав цю посаду до 2014 року, після чого вирішив не балотуватися на переобрання.

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У 1961 році Рокфеллер отримав диплом за спеціальністю "японська мова, далекосхідні дослідження та мови" у Гарвардському університеті, а також вивчав китайську мову в Єльському університеті. Під час навчання в Гарварді він відвідував Міжнародний християнський університет у Токіо з 1957 по 1960 рік.

З 1961 року Рокфеллер працював у "Корпусі миру" за президентства Джона Кеннеді, а Роберт Кеннеді був його близьким другом. Будучи сенатором США, він активно виступав на захист шахтарів і дітей, а також за забезпечення їхнього медичного обслуговування.

Як член родини Рокфеллерів, Джей має зв’язки з багатьма багатими та впливовими родинами США. Так, його сестра Аліда одружена з колишнім сенатором Міннесоти, а Хоуп видавала власну газету і є опікуном фонду Рокфеллерів. Цікаво, що деякі члени родини Рокфеллерів підтримують демократів, як покійний Джей, а деякі виступають за республіканців.

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