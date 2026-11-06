Умер Джей Рокфеллер, правнук первого долларового миллиардера в истории и друг Кеннеди

Рокфеллер 30 лет был сенатором Западной Вирджинии, а также губернатором восемь лет. Нынешний губернатор штата Патрик Морриси сообщил о его смерти, назвав политика человеком, который "посвятил большую часть своей жизни служению нашему штату и его народу".

Джон "Джей" Дэвисон Рокфеллер IV, правнук богатого промышленника Джона Д. Рокфеллера, первого долларового миллиардера в истории, родился в Нью-Йорке в 1937 году и впервые приехал в Западную Вирджинию в 1964 году в качестве волонтера организации "Действие за молодежь Аппалачей", занимавшейся помощью бедным, сообщает Counton2.

Согласно данным Национальной ассоциации губернаторов (NGA) , он начал свою политическую карьеру в штате Западная Виргиния в 1966 году, был избран в Палату делегатов на определенный срок, а затем в 1968 году стал государственным секретарем.

Будучи демократом, Рокфеллер впервые баллотировался на пост губернатора в 1972 году, но проиграл действующему губернатору Арчу Муру. Он снова баллотировался в 1976 году, одержал победу на выборах и проработал два срока подряд. Затем в 1984 году он был избран в Сенат США и занимал этот пост до 2014 года, после чего решил не баллотироваться на переизбрание.

Видео дня

В 1961 году Рокфеллер получил степень по японскому языку, дальневосточным исследованиям и языкам в Гарвардском университете, а также изучал китайский язык в Йельском университете. Во время учебы в Гарварде он посещал Международный христианский университет в Токио с 1957 по 1960 год.

С 1961 года Рокфеллер работал в Корпусе мира при президенте США Джоне Кеннеди, Роберт Кеннеди был его близким другом. В качестве сенатора США он активно выступал в защиту шахтеров и детей, а также за их медицинское обслуживание.

Будучи членом семьи Рокфеллер, Джей связан со многими богатыми и влиятельными семьями США. Так, его сестра Алида замужем за бывшим сенатором Миннесоты, а Хоуп издавала собственную газету и является попечителем фонда Рокфеллеров. Примечательно, но некоторые из семьи Рокфеллеров поддерживают демократов, как покойный Джей, а некоторые выступают за республиканцев.

Напомним, известный немецкий политик 55-летний Хуберт Айвангер был найден мертвым в гостиничном номере в Берлине.

А в итальянском городке Кампобассо была убита семья бывшего мэра Джованни Ди Вита с использованием необычного яда. Еду семьи отравили рицином.