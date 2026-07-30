Выжил только отец: семью итальянского мэра жестоко убили, все подумали, что это отравление

В итальянском городке Кампобассо была убита семья бывшего мэра Джованни Ди Вита с применением необычного оружия.

Еду семьи отравили рицином. 15-летней Саре внезапно стало плохо после того, как она съела рыбу; все подумали, что блюдо просто испортилось. Через несколько дней девочка внезапно потеряла сознание и скончалась. Её 50-летняя мать, которая также сидела за столом, вскоре после дочери тоже скончалась. Выжил только 55-летний отец, который когда-то был мэром итальянского города, пишет Bild.

В течение многих месяцев следователи полагали, что это было пищевое отравление. А затем произошёл неожиданный поворот событий. Выяснилось, что это было убийство. Растительный яд рицин подмешали в еду семьи. Вероятно, кто-то хотел свести счёты с бывшим политиком.

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Сара Ди Вита скончалась после ужина с семьей Фото: Скриншот

Даже крошечная доза яда смертельна: что известно о рицине

Следы яда, считающегося биологическим оружием, были обнаружены в крови Сары и в волосах её матери Антонеллы, сообщила полиция. Известно, что рицин трудно обнаружить. Кроме того, он чрезвычайно смертоносен. Всего нескольких крупинок порошка достаточно, чтобы вызвать отказ органов у человека.

В настоящее время прокуратура расследует дело как двойное убийство. Однако подозреваемых пока нет. Также на рождественском ужине присутствовал глава семьи Джованни Ди Вита. Впоследствии 55-летний мужчина сам серьезно заболел. Однако токсикологический тест оказался отрицательным.

Жестокое убийство в Италии

Остается непонятным, откуда именно взялась еда и кто имел доступ к дому мэра в Пьетракателле, расположенному в небольшой деревне между Неаполем и побережьем Адриатического моря, во время праздников.

Мотив также остается неясным, поскольку даже неизвестно, были ли все члены семьи намеренно отравлены. Старшая 19-летняя дочь Алиса не присутствовала на ужине. Кроме того, на первый план выходят "старые напряженные отношения" политика, уходящие корнями во время его пребывания в должности. Согласно отчету полиции, в деятельности мэра имели место "давние общественные конфликты".

Напомним, что сирийского диктатора Башара Асада отравили в Москве.

Кроме того, отравление Навального подтвердила его вдова, а также обнародовала результаты анализов.