Вижив тільки батько: родину італійського мера жорстко вбили, всі подумали, що це отруєння

В італійському містечку Кампобассо вбили родину колишнього мера Джованні Ді Віта, використовуючи незвичайну зброю.

Їжу сім'ї отруїли рицином. 15-річній Сарі раптово стало зле після того, як вона з'їла рибу, всі подумали, що страва просто зіпсувалася. Через кілька днів дівчинка раптово знепритомніла та померла. Її 50-річна мати, яка також була за столом, невдовзі після доньки теж померла. Вижив лише 55-річний батько, що колись був мером італійського міста, пише Bild.

Протягом багатьох місяців слідчі вважали, що це було харчове отруєння. А потім стався несподіваний поворот подій. З'ясувалося, що це було вбивство. Рослиний яд рицин підмішали до їжі родини. Ймовірно, хтось хотів звести рахунки з колишнім політиком.

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Сара Ді Віта померла після того, як повечеряла з родиною Фото: Скріншот

Навіть дрібка отрути смертельна: що відомо рицин

Сліди отрути, яка вважається біологічною зброєю, були знайдені в крові Сари та у волоссі її матері Антонеллі, повідомила поліція. Відомо, що рицин важко виявити. Також він надзвичайно смертельний. Всього дрібки порошку достатньо, щоб викликати відмову органів у людини.

Наразі прокуратура розслідує справу як подвійне вбивство. Але поки підозрюваних немає. Також на різдвяній вечері був присутній голова родини Джованні Ді Віта. Згодом 55-річний чоловік сам серйозно захворів. Але токсикологічний тест виявився негативним.

Жорстоке вбивство в Італії

Залишається незрозумілим, звідки саме взялася їжа або хто мав доступ до будинку мера в П'єтракателлі, що знаходиться у невеликому селі між Неаполем та узбережжям Адріатичного моря, під час свят.

Мотив також незрозумілий, бо навіть невідомо, чи всі члени родини були навмисно отруєні. Старша 19-річна дочка Аліса не була присутня на вечері. Крім того, на перший план виходять "старі напружені стосунки" політика з часів перебування його на посаді. Згідно зі звітом поліції, існували "давні громадські конфлікти" у діяльності мера.

Нагадаємо, що сирійського диктатора Башара Асада отруїли в Москві.

Також отруєння Навального підтвердила його вдова, а також оголосила результати аналізів.