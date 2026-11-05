Внезапная смерть немецкого политика в гостиничном номере в Берлине: появились новые подробности

Известный немецкий политик 55-летний Хуберт Айвангер был найден мертвым в гостиничном номере в Берлине всего за несколько часов до его запланированного выступления в столице.

Полиция начала расследование внезапной смерти мужчины, который занимал пост вице-премьера земли Бавария и был лидером небольшой консервативной партии в Германии, сообщает Bild.

"Целью расследования является установление конкретной причины смерти и сопутствующих обстоятельств, а также исключение любой возможной вины третьих лиц", — заявили представители берлинской полиции и прокуратуры.

Тело политика и отца двоих детей было обнаружено без признаков жизни 4 ноября вечером в отеле "Neuer Fritz" на Фридрихштрассе в районе Берлин-Митте.

Губерта Айвангера нашли мертвым в отеле Фото: Фото взяты из открытых источников

На данный момент полиция не разглашает никаких дополнительных подробностей.

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По данным BILD, он лежал в своей постели, когда прибыла полиция. Его синяя куртка по-прежнему висела на вешалке у двери номера.

Кто именно вызвал полицию, пока неизвестно. В интересах следствия полиция пока не разглашает никакой информации. По данным СМИ, у министра экономики Баварии не было видимых травм.

Парламентская фракция ХСС заявила, что он страдал от желудочно-кишечных проблем. За несколько часов до его смерти близкие соратники, по всей видимости, пытались связаться с ним, но безуспешно. По данным берлинской прокуратуры, пока неизвестно, кто обнаружил Айвангера.

Полиция в течение нескольких часов проводила обыск в отеле. Тело Айвангера наконец вывезли на автомобиле из берлинского отдела судебно-медицинской экспертизы посреди ночи.

По данным BILD, ранее в его гостиничном номере находился священник.

Он находился в Берлине на открытии партийного офиса в столице страны, но не появился на мероприятии, так как незадолго до этого заболел. Сотрудники предположили, что он мог заразиться инфекцией.

В свою очередь премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что известие о смерти его коллеги стало настоящим шоком.

"Внезапная смерть Губерта Айвангера — это ужасная трагедия. Мы все глубоко потрясены. Наши мысли сейчас, прежде всего, с его семьёй и детьми. Мы скорбим вместе с ними и молимся за них", — сказал он.

Также сообщается, что Губерт Айвангер был министром экономики Баварии и лидером партии "Свободные избиратели".

Политик родился 26 января 1971 года в Эргольдсбахе (Нижняя Бавария). Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась рано: с 2006 года он был председателем земельной партии "Свободные избиратели Баварии". В 2010 году он также занял пост федерального председателя своей партии.

В 2023 году он оказался в центре скандала после появления сообщений о том, что якобы в 17 лет написал антисемитскую брошюру, в которой Освенцим описывался как "развлекательный квартал".

В свою очередь, сам политик отрицал, что написал этот памфлет, но признал, что в то время хранил "один или несколько экземпляров" в своем школьном портфеле.

Айвангер не был официально женат, но состоял в отношениях со своей давней партнершей Таней Швайгер, районным администратором от партии "Свободные избиратели".

Напомним, что 42-летняя женщина из Германии скончалась в Турции при загадочных обстоятельствах. По сообщениям СМИ, женщина несколько дней страдала от серьезных желудочно-кишечных проблем.

Кроме того, в итальянском городке Кампобассо была убита семья бывшего мэра Джованни Ди Вита с использованием необычного оружия. Еду семьи отравили рицином.