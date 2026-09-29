Приехала с мужем в отпуск: прокурор из Германии скончалась при странных обстоятельствах в Стамбуле

42-летняя женщина из Германии скончалась в Турции при загадочных обстоятельствах. По сообщениям СМИ, она несколько дней страдала от серьезных желудочно-кишечных проблем.

Причина смерти остается совершенно неясной. В связи с этим стамбульская полиция классифицировала смерть женщины по имени Сибель как "подозрительную" и начала расследование, пишет издание Bild.

Адвокат, родом из Гамбурга, уже побывала в Турции со своим мужем в начале сентября. По данным СМИ, супруги остановились в доме в районе Мимар Синан.

В ночь на воскресенье, 13 сентября, Сибель обратилась в отделение неотложной помощи больницы в Силивре, что в Стамбуле.

Сообщается, что у 42-летней женщины, страдавшей хроническим повышенным кровяным давлением, в течение четырёх дней наблюдалась непрекращающаяся рвота. Спустя два часа ожидания помощи в больнице её состояние внезапно ухудшилось.

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Врачи срочно доставили её в отделение интенсивной терапии, но вскоре она скончалась. Точная причина смерти пока не разглашается. После вскрытия родственники решили похоронить её в Турции.

Напомним, что в итальянском городке Кампобассо была убита семья бывшего мэра Джованни Ди Вита с использованием необычного оружия. Еду семьи отравили рицином.

Также известный спортивный врач Зиновий Полянский скончался в результате отравления. С отравлением в больницу также попала его жена. Вероятно, супруги могли съесть ядовитое растение чемерицу, которая весной очень похожа на черемшу.