Приїхала з чоловіком у відпустку: прокурор з Німеччини померла за дивних обставин у Стамбулі

42-річна жінка з Німеччини померла в Туреччині за загадкових обставин. За повідомленням ЗМІ, прокурор кілька днів страждала від серйозних шлунково-кишкових проблем.

Причина смерті залишається абсолютно незрозумілою. Відтак, стамбульська поліція класифікувала смерть жінки на ім'я Сібель як "підозрілу" та розпочала розслідування, пише видання Bild.

Адвокатка, яка була родом з Гамбурга, вже їздила до Туреччини зі своїм чоловіком на початку вересня. За даними ЗМІ, подружжя зупинилося в будинку в районі Мімар Сінан.

У ніч на неділю, 13 вересня, Сібель звернулася до відділення невідкладної допомоги лікарні в Сіліврі, що у Стамбулі.

Повідомляється, що у 42-річної жінки, яка страждала від хронічно високого кров'яного тиску, тривала блювота протягом чотирьох днів. Через дві години після очікування в лікарні на допомогу її стан раптово погіршився.

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Лікарі терміново доставили її до відділення інтенсивної терапії, але невдовзі вона померла. Точну причину смерті наразі публічно не повідомляють. Після розтину родина вирішила поховати її в Туреччині.

Нагадаємо, що в італійському містечку Кампобассо вбили родину колишнього мера Джованні Ді Віта, використовуючи незвичайну зброю. Їжу сім'ї отруїли рицином.

Також відомий спортивний лікар Зиновій Полянський помер через отруєння. З отруєнням до лікарні також потрапила його дружина. Ймовірно, подружжя могло з'їсти отруйну рослину чемерицю, що навесні дуже схожа на черемшу.