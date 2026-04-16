Купив "черемшу" на ринку: у Львові від отруєння помер відомий спортивний лікар, — ЗМІ

Ранньою весною листя чемериці легко сплутати з черемшею. Ймовірно, чоловік купив листя чемериці на Стрийському ринку в центрі міста.

Відомий спортивний лікар Зиновій Полянський помер через отруєння в Університетській лікарні Львова 12 квітня. З отруєнням до лікарні також потрапила його дружина. Ймовірно, подружжя могло з'їсти отруйну рослину чемерицю, що навесні дуже схожа на черемшу, пише zaxid.net.

У повідомленні журналістів ідеться, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".

Видання пише, що подружжя могло придбати листя чемериці на Стрийському ринку в центрі міста під виглядом черемші 6 квітня. А потім чоловік з дружиною з симптомами отруєння потрапили до реанімації Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького, де 12 квітня 67-річний чоловік помер.

У лікарні журналістам розповіли, що подружжя госпіталізували з попереднім діагнозом "отруєнням невідомою речовиною". Відтак, точну причину ще мають встановити експерти. Наразі стан дружини лікаря на сьогодні медики оцінюють як середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо, що від отруєння помер відомий спортивний лікар Зиновій Полянський. 12 квітня про його смерть, не уточнюючи причини, повідомив Львівський фаховий коледж спорту та Федерація регбі Львівщини.

"Зиновій Петрович був завідувачем медичної частини КЗ ЛОР "Львівський фаховий коледж спорту", висококваліфікованим лікарем, людиною з великим серцем, яка віддала багато років служінню спорту та здоров’ю спортсменів", – йдеться у повідомленні.

Як відрізнити отруйну чемерицю від черемші та які симптоми отруєння?

Отруйна Чемериця або ляльковик зовні дуже схожа на черемшу. Адже саме ранньою весною листя цих рослин дуже легко можна сплутати. Ала якщо уважно придивитися до рослин, то можна помітити, що листя черемші ніжніше з вираженим цибулево-часниковим запахом. Натомість чемериця має більш щільне, гофроване, широке, з прожилками листя.

Отруйна чемериця Фото: З відкритих джерел

Перші симптоми отруєння чемерицею – сильне печіння язика, спрага, нудота, блювання. Потім у м'язах зʼявляються судоми, непереборне відчуття страху, а також сповільнюється пульс.

Якщо є перші ознаки отруєння, треба одразу викликати лікаря та діяти за його рекомендаціями. Отруєння чемерицею небезпечне та може бути смертельним.

