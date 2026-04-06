Із бомбосховища в реанімацію: в Івано-Франківську діти отруїлися радянськими психотропами

Двоє підлітків 2012 і 2013 років народження доправлені напередодні ввечері в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню з ознаками серйозного отруєння.

Вони знайшли в одному з покинутих бомбосховищ міста пігулки і випили їх, розповів у коментарі "Галці" головлікар лікарні Тарас Мельник.

Препарат виявився психотропним. Його назву не згадують, але повідомляють, що його застосовують як антидот у разі отруєння фосфорорганічними речовинами і він може впливати на психоемоційний стан. За словами Мельника, його не випускають із 1987 року, однак, незважаючи на тривале зберігання, він залишився активним.

Лікар додав, що діти поступили в стані коми I-II ступеня. Наразі їхній стан покращився до сопору — легшого ступеню порушення свідомості. Загрози життю немає, проте 7 квітня вони залишатимуться в реанімації.

Мельник наголосив: препарат не є наркотичним, незважаючи на можливі зовнішні ознаки збудження.

Поліція Івано-Франківської області розслідує цей інцидент. Правоохоронці вивчають усі обставини та працюють на місці події.

Нагадаємо, у січні минулого року в ліцеї в Рівному отруїлися понад 70 учнів.

Також повідомлялося, що під Мелітополем ФСБ призначила поліцейського-зрадника курирувати наркотрафік.