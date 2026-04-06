Из бомбоубежища в реанимацию: в Ивано-Франковске дети отравились советскими психотропами

Двое подростков 2012 и 2013 годов рождения поступили накануне вечером в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу с признаками серьезного отравления.

Они нашли в одно миз заброшенных бомбоубежищ города таблетки и выпили их, рассказал в комментарии "Галке" главврач больницы Тарас Мельник.

Препарат оказался психотропным. Его название не упоминается, но сообщается, что он применяется как антидот при отравлении фосфорорганическими веществами и может влиять на психоэмоциональное состояние.

По словам Мельника, он не выпускается с 1987 года, однако, несмотря на длительное хранение, остался активным.

Врач добавил, что дети поступили в состоянии комы I-II степени. Сейчас их состояние улучшилось до сопора — более легкая степень нарушения сознания. Угрозы жизни нет, однако 7 апреля они будут оставаться в реанимации.

Мельник подчеркнул: препарат не является наркотическим, несмотря на возможные внешние признаки возбуждения.

Полиция Ивано-ФРанковской области расследует этот инцидент. Правоохранители изучают все обстоятельства и работают на месте происшествия.

Напомним, в январе прошлого года в лицее в Ровно отравились более 70 учеников.

Также сообщалось, что под Мелитополем ФСБ назначила полицейского-предателя курировать наркотрафик.