Відзначали день народження: з'явилися нові деталі масового отруєння дітей у Львові

У Львові зафіксовано масове отруєння, внаслідок якого 15 осіб, зокрема 11 дітей, потрапили до лікарень із симптомами гострої кишкової інфекції. Розважальний центр, де сталася НП, тимчасово закрито.

Усі постраждалі відвідували один із дитячих розважальних центрів міста, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Наразі на об'єкті працюють фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, а фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування.

Фахівці взяли на аналіз зразки продуктів Фото: Прокуратура Львівської області

Офіційні органи не називають розважальний центр, де трапилася надзвичайна подія, однак паблік "Львів.Time" повідомляє, що це — Dragon Park.

Тут же розміщено скрін публікації мами дівчинки, яка організувала в цьому розважальному центрі день народження для своєї дочки, після якого половина гостей опинилися в лікарні з гострою кишковою інфекцією.

За її словами, у Dragon Park вони неодноразово відзначали різні свята, тому що там смачно, зручно в плані розваг і все під рукою, а також є величезне приміщення з масою атракціонів.

Саме свято, пише Олена Олександрівна, вдалося на славу, і наступного дня все було добре, аж поки не настала ніч, коли в майже всіх дітей і батьків, які були на святі, почалася сильна блювота близько 20:00.

"Відчуття, мушу сказати, незабутні. Жодними таблетками-медикаментами цей процес у дитини зупинити не вдалося, поки під ранок не приїхала швидка з якимось диво-уколом. Зранку списалися з іншими батьками — нічні атракції в них були приблизно такі самі", — пише вона.

За словами авторки, яка посилається на відгуки, це нібито було не перше отруєння цього тижня:

"Ще окремим памфлетиком треба додати, що наші коментарі зі сторінки Драгон Парку про нічні пригоди дивовижним чином зникли".

У коментарях люди пишуть про те, що після відвідування закладу 20 лютого їхні діти, брати і сестри теж опинилися в лікарні з отруєнням.

Коли історія з отруєнням викликала великий суспільний резонанс, адміністрація Dragon Park у вівторок 24 лютого зробила першу офіційну заяву.

У ній ідеться, що після отримання інформації про випадки отруєння на території закладу було проведено комплексну перевірку 23 лютого. Фахівці відібрали для лабораторних досліджень зразки готових страв, води, використовуваної для приготування їжі, а також змиву з усіх поверхонь. Крім того, вони перевіряли сертифікати якості та декларації на продукти харчування, з яких готували страви, медкнижки персоналу, взяли аналізи у співробітників, які мали контакт із харчовими продуктами.

Перевірка проводилася із залученням поліції та обов'язковою відеофіксацією.

"З метою запобігання можливому подальшому поширенню інфекції роботу комплексу тимчасово призупинено до неділі, 1 березня 2026 року включно", — ідеться в повідомленні.

Наразі очікуються результати лабораторних досліджень, про які в Dragon Park пообіцяли повідомити додатково.

