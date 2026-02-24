Отмечали день рождения: появились новые детали массового отравления детей во Львове

Во Львове зафиксировано массовое отравление, в результате которого 15 человек, в том числе 11 детей, попали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Развлекательный центр, где произошло ЧП, временно закрыт.

Все пострадавшие посещали один из детских развлекательных центров города, сообщили во Львовской областной прокуратуре.

При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры города Львова начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Сейчас на объекте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, а специалисты Центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование.

Відео дня

Специалисты взяли на анализ образцы продуктов Фото: Прокуратура Львовской области

Фото: Прокуратура Львовской области

Фото: Прокуратура Львовской области

Официальные органы не называют развлекательный центр, что случилось чрезвычайное происшествие, однако паблик "Львов. Time" сообщает, что это – Dragon Park.

Тут же размещен скрин публикации мамы девочки, которая организовала в этом развлекательном центре день рождения для своей дочери, после которого половина гостей оказались в больнице с острой кишечной инфекцией.

По ее словам, в Dragon Park они неоднократно отмечали разные праздники, потому что там вкусно, удобно в плане развлечений и все под рукой, а также есть огромное помещение с массой аттракционов.

Сам праздник, пишет Елена Александровна, удался на славу, и на следующий день все было хорошо, пока не наступила ночь, когда у почти всех детей и родителей, которые были на празднике, началась сильная рвота около 20:00.

"Ощущения, должна сказать, незабываемые. Никакими таблетками-медикаментами этот процесс у ребенка остановить не удалось, пока под утро не приехала скорая с каким-то чудо-уколом. С утра списались с другими родителями — ночные аттракции у них были примерно такие же", — пишет она.

По словам автора, которая ссылается на отзывы, это якобы было не первое отравление на этой неделе:

"Еще отдельным памфлетиком нужно добавить, что наши комментарии со страницы Драгон Парка о ночных приключениях удивительным образом исчезли".

В комментариях люди пишут о том, что после посещения заведения 20 февраля их дети, братья и сестры тоже оказались в больнице с отравлением.

Когда история с отравлением вызвала большой общественный резонанс, администрация Dragon Park во вторник 24 февраля сделала первое официальное заявление.

В нем говорится, что после получения информации о случаях отравления на территории заведения была проведена комплексная проверка 23 февраля. Специалисты отобрали для лабораторных исследований образцы готовых блюд, воды, используемой для приготовления пищи, а также смыва со всех поверхностей. Кроме того они проверяли сертификаты качества и декларации на продукты питания, из которых готовились блюда, медкнижки персонала, взяли анализы у сотрудников, которые имели контакт с пищевыми продуктами.

Проверка проводилась с привлечением полиции и обязательной видеофиксацией.

"С целью предотвращения возможного дальнейшего распространения инфекции работа комплекса временно приостановлена ​​до воскресенья, 1 марта 2026 включительно", — говорится в сообщении.

Сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований, о которых в Dragon Park пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, 12 февраля в Верховной Раде зафиксировано массовое отравление нардепов.

Также сообщалось об отравлении людей в Полтавской области.