Питались в развлекательном заведении: во Львове вспышка кишечной инфекции, люди в больницах

Во Львове зафиксирована вспышка кишечной инфекции. 15 человек, которые питались в одном из развлекательных заведений города, находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, все пострадавшие посещали заведение в период с 18 по 21 февраля, сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

"В течение 22-23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, среди которых 11 детей. У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов — средней тяжести", — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что в самом развлекательном заведении сейчас работают специалисты главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, в частности, проводят эпидемиологическое расследование:

Відео дня

опрашивают госпитализированных;

выясняют, какие продукты потребляли посетители заведения;

отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов на объекте вспышки для лабораторного исследования, обследуют работников заведения.

"Источник инфекции и факторы передачи сейчас устанавливаются", — отметили эпидемиологи.

О каком именно заведении во Львове идет речь не уточняется.

Напомним, подозреваемая в совершении теракта в центре Львова расплакалась в зале суда.

Фокус также писал о женщине, которой ампутировали все конечности после того, как ее "облизала собака".