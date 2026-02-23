Не знала, что было в пакете: подозреваемая в теракте во Львове расплакалась в зале суда (видео)

23 февраля в Галицком суде Львова избирают меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которая подозревается в совершении теракта в центре города накануне.

В зале суда подозреваемая, которую зовут Ирина Саветина, расплакалась и попросила прощения у семьи погибшей Виктории Шпильки, а также у семей, чьи родные пострадали во время теракта, сообщает "Суспільне".

По ее словам, она не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорной урне по ул. Данилишина, 20 в ночь на 22 февраля.

Как передает канал "Новини LIVE", во время общения с журналистами женщина уверяла, что ее действия контролировались по видео через Telegram, а куратор вышел на нее примерно за неделю до случившегося. О том, что он – представитель российских спецслужб, Саветина, по ее словам, узнала уже после задержания.

Она также заявила, что не предполагала, какими будут последствия ее действий.

Прокуратура просила для нее 60 суток ареста без права внесения залога. Суд удовлетворил ходатайство.

Теракт во Львове: что известно

33-летняя подозреваемая в совершении теракта, жительница Костополя Ровненской области, которая с сентября прошлого года жила во Львове и изготовила самодельные взрывные изделия по инструкциям российских спецслужб, контактировала с ними через Telegram. Через него же она ранее была завербована.

Женщина положила самодельное взрывное устройство в мусорные урны возле магазина по ул. Данилишина, 20. Момент закладки взрывчатки попал на видео.

Полицейские приехали на вызов о якобы ограблении магазина, и в этот момент сработало первое устройство. В результате взрыва погибла патрульная Виктория Шпилька. Девушка только в прошлом году вышла замуж за своего коллегу. Ей было 23 года.

Когда к месту происшествия поспешили другие полицейские, прогремел второй взрыв, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам мэра Львова Андрея Садового, сейчас в больницах находятся 12 раненых, из которых двое — в тяжелом состоянии.

Все потерпевшие, кроме одного, — полицейские. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, целью теракта были именно правоохранители. В свою очередь президент Владимир Зеленский не исключает новых терактов.э

Сегодня во Львове простились с погибшей полицейской Викторией Шпилькой. Ее похоронят в селе Верба на Волыни, откуда она родом.