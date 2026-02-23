Не знала, що було в пакеті: підозрювана в теракті у Львові розплакалася в залі суду (відео)

23 лютого в Галицькому суді Львова обирають запобіжний захід для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні теракту в центрі міста напередодні.

У залі суду підозрювана, яку звати Ірина Саветіна, розплакалася і попросила вибачення у сім'ї загиблої Вікторії Шпильки, а також у сімей, чиї рідні постраждали під час теракту, повідомляє "Суспільне".

За її словами, вона не знала, що було в пакеті, який вона залишила в сміттєвій урні на вул. Данилишина, 20 у ніч на 22 лютого.

Як передає канал "Новини LIVE", під час спілкування з журналістами жінка запевняла, що її дії контролювалися по відео через Telegram, а куратор вийшов на неї приблизно за тиждень до того, що сталося. Про те, що він — представник російських спецслужб, Саветіна, за її словами, дізналася вже після затримання.

Вона також заявила, що не припускала, якими будуть наслідки її дій.

Прокуратура проситла для неї 60 діб арешту без права внесення застави. Суд задовольнив клопотання.

Теракт у Львові: що відомо

33-річна підозрювана у скоєнні теракту, мешканка Костополя Рівненської області, яка з вересня минулого року жила у Львові та виготовила саморобні вибухові вироби за інструкціями російських спецслужб, контактувала з ними через Telegram. Через нього ж її раніше було завербовано.

Жінка поклала саморобний вибуховий пристрій в сміттєві урни біля магазину на вул. Данилишина, 20. Момент закладання вибухівки потрапив на відео.

Поліцейські приїхали на виклик про нібито пограбування магазину, і в цей момент спрацював перший пристрій. Унаслідок вибуху загинула патрульна Вікторія Шпилька. Дівчина тільки минулого року вийшла заміж за свого колегу. Їй було 23 роки.

Коли до місця події поспішили інші поліцейські, прогримів другий вибух, який зафіксували камери відеоспостереження.

За словами мера Львова Андрія Садового, зараз у лікарнях перебувають 12 поранених, з яких двоє — у важкому стані.

Усі потерпілі, крім одного, — поліцейські. На думку екс-співробітника СБУ Івана Ступака, метою теракту були саме правоохоронці. Зі свого боку президент Володимир Зеленський не виключає нових терактів.

Сьогодні у Львові попрощалися із загиблою поліцейською Вікторією Шпилькою. Її поховають у селі Верба на Волині, звідки вона родом.