Харчувались у розважальному закладі: у Львові спалах кишкової інфекції, люди у лікарнях

У Львові зафіксовано спалах кишкової інфекції. 15 осіб, які харчувались в одному з розважальних закладів міста, перебувають у лікарні у стані середньої важкості.

За попередніми даними, всі постраждалі відвідували заклад у період з 18 по 21 лютого, повдіомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

"Впродовж 22-23 лютого 2026 року до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед яких 11 дітей. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазова блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів — середньої важкості", — йдеться у повідомленні.

В Центрі уточнили, що в самому розважальному закладі наразі працюють фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, проводять епідеміологічне розслідування:

опитують госпіталізованих;

з’ясовують, які продукти споживали відвідувачі закладу;

відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів на об’єкті спалаху для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу.

"Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються", — наголосили епідеміологи.

Про який саме заклад у Львові йдеться не уточнюється.

