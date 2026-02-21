Жінці ампутували всі кінцівки після того, як її "облизав собака": сепсис ледь не коштував життя

Жінка втратила всі кінцівки після того, як важкий сепсис різко ускладнив її стан і призвів до шести зупинок серця. Медики припускають, що небезпечна інфекція могла розвинутися через зовсім маленький поріз, який облизав її домашній улюбленець.

Як йдеться у матеріалі видання Daily Mail, 56-річна Манджіт Сангха провела у лікарні близько восьми місяців. Під час цього часу медики кілька разів стикалися з критичним станом пацієнтки і не були впевнені, що вона виживе.

Зокрема, жінку доставили до лікарні після раптового погіршення самопочуття: вона була непритомною, з холодними кінцівками, посинілими губами,а також важко дихала.

Її чоловік, 60-річний Кам Сангха, розповів журналістам, що довгоне міг збагнути, як дружина за кілька годин після звичайного дня з собакою могла опинитися у комі.

"У суботу вона грається з собакою, у неділю йде на роботу, а в понеділок увечері впадає в кому", – згадав він.

За словами лікарів, під час перебування Манджіт у відділенні інтенсивної терапії лікарні Нью-Крос у Вулвергемптоні її серце зупинялося шість разів. Самже сепсис виникає тоді, коли імунна система атакує власні органи у відповідь на інфекцію. За статистикою UK Sepsis Trust, у Великій Британії щороку від сепсису помирає близько 50 000 людей.

Через поширення інфекції лікарі змушені були ампутувати жінці обидві ноги нижче коліна та обидві руки, а також видалити селезінку. Крім того, Манджіт одночасно лікувала пневмонію та жовчнокам’яну хворобу. Аби доглядати за дружиною, її чоловік тимчасово залишив роботу.

"Вона щодня доводила нам, що ми помилялися, тим, через що пройшла", – розповів чоловік.

Ба більше, навіть у лікарняних стінах пара відзначила 37-річницю весілля. Зараз вони активно збирають кошти на сучасні протези та підвищують обізнаність людей про небезпеку сепсису. Наразі їм уже вдалося зібрати понад 27 000 фунтів стерлінгів. Натомість Манджіт Сангха налаштована відновити активне життя, знову навчитися ходити та повернутися до роботи.

"Я достатньо сиділа у своєму кріслі та ліжку. А тепер час йти", – розповіла пацієнтка лікарні.

