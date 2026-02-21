Поддержите нас UA
Женщине ампутировали все конечности после того, как ее "облизала собака": сепсис едва не стоил жизни

Женщина потеряла все конечности после того, как тяжелый сепсис резко осложнил ее состояние и привел к шести остановкам сердца.
Женщина потеряла все конечности после того, как тяжелый сепсис резко осложнил ее состояние и привел к шести остановкам сердца. Медики предполагают, что опасная инфекция могла развиться из-за совсем маленького пореза, который облизал ее домашний любимец.

Как говорится в материале издания Daily Mail, 56-летняя Манджит Сангха провела в больнице около восьми месяцев. Во время этого времени медики несколько раз сталкивались с критическим состоянием пациентки и не были уверены, что она выживет.

В частности, женщину доставили в больницу после внезапного ухудшения самочувствия: она была без сознания, с холодными конечностями, посиневшими губами, а также тяжело дышала.

Ее муж, 60-летний Кам Сангха, рассказал журналистам, что долго не мог понять, как жена через несколько часов после обычного дня с собакой могла оказаться в коме.

"В субботу она играет с собакой, в воскресенье идет на работу, а в понедельник вечером впадает в кому", — вспомнил он.

Женщина из Великобритании потеряла все конечности после того, как тяжелый сепсис резко осложнил ее состояние
Фото: Daily Mail

По словам врачей, во время пребывания Манджит в отделении интенсивной терапии больницы Нью-Крос в Вулверхэмптоне ее сердце останавливалось шесть раз. Сам же сепсис возникает тогда, когда иммунная система атакует собственные органы в ответ на инфекцию. По статистике UK Sepsis Trust, в Великобритании ежегодно от сепсиса умирает около 50 000 человек.

Из-за распространения инфекции врачи вынуждены были ампутировать женщине обе ноги ниже колена и обе руки, а также удалить селезенку. Кроме того, Манджит одновременно лечила пневмонию и желчнокаменную болезнь. Чтобы ухаживать за женой, ее муж временно оставил работу.

"Она ежедневно доказывала нам, что мы ошибались, тем, через что прошла", — рассказал мужчина.

Женщина из Великобритании потеряла все конечности после того, как тяжелый сепсис резко осложнил ее состояние
Фото: Daily Mail

Более того, даже в больничных стенах пара отметила 37-годовщину свадьбы. Сейчас они активно собирают средства на современные протезы и повышают осведомленность людей об опасности сепсиса. Сейчас им уже удалось собрать более 27 000 фунтов стерлингов. Зато Манджит Сангха настроена восстановить активную жизнь, снова научиться ходить и вернуться к работе.

"Я достаточно сидела в своем кресле и кровати. А теперь время идти", — рассказала пациентка больницы.

