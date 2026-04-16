Купил "черемшу" на рынке: во Львове от отравления умер известный спортивный врач, — СМИ

Ранней весной листья чемерицы легко спутать с черемшой. Вероятно, мужчина купил листья чемерицы на Стрыйском рынке в центре города.

Известный спортивный врач Зиновий Полянский умер из-за отравления в Университетской больнице Львова 12 апреля. С отравлением в больницу также попала его жена. Вероятно, супруги могли съесть ядовитое растение чемерицу, что весной очень похожа на черемшу, пишет zaxid.net.

В сообщении журналистов говорится, что правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Издание пишет, что супруги могли приобрести листья чемерицы на Стрыйском рынке в центре города под видом черемши 6 апреля. А потом мужчина с женой с симптомами отравления попали в реанимацию Университетской больницы ЛНМУ имени Даниила Галицкого, где 12 апреля 67-летний мужчина умер.

В больнице журналистам рассказали, что супругов госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". Следовательно, точную причину еще должны установить эксперты. Сейчас состояние жены врача на сегодня медики оценивают как средней тяжести.

Позже стало известно, что от отравления умер известный спортивный врач Зиновий Полянский. 12 апреля о его смерти, не уточняя причины, сообщил Львовский профессиональный колледж спорта и Федерация регби Львовщины.

"Зиновий Петрович был заведующим медицинской части КУ ЛОР "Львовский профессиональный колледж спорта", высококвалифицированным врачом, человеком с большим сердцем, который отдал много лет служению спорту и здоровью спортсменов", — говорится в сообщении.

Как отличить ядовитую чемерицу от черемши и какие симптомы отравления?

Ядовитая Чемерица или кукольник внешне очень похожа на черемшу. Ведь именно ранней весной листья этих растений очень легко можно спутать. Но если внимательно присмотреться к растениям, то можно заметить, что листья черемши нежнее с выраженным луково-чесночным запахом. Зато чемерица имеет более плотные, гофрированные, широкие, с прожилками листья.

Ядовитая чемерица Фото: Из открытых источников

Первые симптомы отравления чемерицей — сильное жжение языка, жажда, тошнота, рвота. Затем в мышцах появляются судороги, непреодолимое чувство страха, а также замедляется пульс.

Если есть первые признаки отравления, надо сразу вызвать врача и действовать по его рекомендациям. Отравление чемерицей опасно и может быть смертельным.

