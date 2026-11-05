Министра экономики Баварии нашли мертвым в отеле: что известно об обстоятельствах смерти

Вечером 4 ноября министра экономики и заместителя премьер-министра Баварии Губерта Айвангера обнаружили мертвым в номере берлинской гостиницы. Ему было 55 лет, причину смерти устанавливают правоохранительные органы, а власти Берлина склоняются к версии естественных причин.

Министр экономики и заместитель премьер-министра Баварии Губерт Айвангер был найден мертвым в берлинской гостинице вечером 4 ноября. Причина смерти политика пока неизвестна, сообщает Deutsche Welle.

В тот же день утром Айвангер должен был выступить на открытии офиса своей партии "Свободные избиратели", однако отменил выступление по состоянию здоровья — и после этого перестал выходить на связь.

Политик останавливался в отеле "Neuer Fritz". Когда он пропал, его номер проверили и обнаружили мужчину без признаков жизни. Ему было 55 лет.

Полиция и прокуратура начали расследование, чтобы "установить конкретную причину и обстоятельства смерти, а также исключить возможность насильственной смерти". В то же время власти Берлина считают, что смерть наступила по естественным причинам.

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Свои соболезнования выразил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Внезапная смерть Губерта Айвангера — настоящая трагедия. Мы все глубоко потрясены. Сейчас наши мысли, прежде всего, с его семьёй и детьми", — написал он в социальной сети X.

Пост министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии Айвангер занимал почти восемь лет подряд — с 12 ноября 2018 года и до самой смерти. Все это время он параллельно исполнял обязанности заместителя министра-президента земли.

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