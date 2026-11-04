Загадочная смерть в Монако: князь Альбер прощается с 29-летним родственником (фото)

В Монако проходит церемония прощания с племянником князя Альбера II Антуаном де Масси, который скончался в возрасте 29 лет.

На официальных страницах монаршей семьи были опубликованы фотографии с гробом, расположенным в храме. Проститься с Антуаном пришли князь и его супруга, княгиня Шарлен. Помимо них, в зале находилось несколько десятков человек.

"В память об Антуане де Маси, чьи похороны сегодня пройдут в кафедральном соборе Монако", — говорится в подписи к фотографии.

Похороны Антуана де Масси Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Кто такой Антуан де Масси и подробности его смерти

Антуан де Масси принадлежал к расширенной семье Гримальди. Его бабушка, принцесса Антуанетта, была старшей сестрой князя Ренье III и тётей нынешнего князя Альбера II. Антуан также был внуком Энтони Ногеса, основателя Автомобильного клуба Монако, и племянником Александра-Атанаса Ногеса — известного теннисиста из Монако.

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Расследование гибели члена княжеской семьи началось незамедлительно. 26 октября полиция, просмотрев записи камер видеонаблюдения, задержала 42-летнего гражданина Украины, проживающего в княжестве уже около 30 лет. Ему предъявили подозрение в неоказании помощи в опасной для погибшего ситуации.

Антуан де Масси Фото: Instagram

Согласно результатам вскрытия, вероятной причиной смерти стало "падение с высоты 13 метров" — с бульвара Ларвотто на площадку, расположенную позади одного из зданий.

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