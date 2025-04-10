Княгиня Монако Шарлен вывела в свет подросших детей от Альбера ІІ (фото)

Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II вышли в свет с двумя подросшими детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

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Кадры опубликовали в официальном Instagram монаршей семьи.

Шарлен, Альбер и их наследники-близнецы 9 апреля посетили Кот-д'Армор, департамент на западе Франции.

10-летние Жак и Габриэлла торжественно открыли памятную табличку, установленную в честь их визита.

Князь Монако и его сын-наследник престола для появления на публике выбрали темно-синие костюмы с галстуками. Тем временем княгиня Шарлен, бывшая пловчиха, с дочерью скоординировали свои образы: на экс-олимпийской чемпионке был коричневый брючный костюм в мелкую клетку с водолазкой в тон, а маленькая Габриэлла примерила коричневое твидовое пальто.

Княжеская семья Монако

"Это путешествие является частью общей истории между Монако, Бретанью и Нормандией. В 1715 году Джеймс IV Матиньон женился на принцессе Луизе-Ипполите Гримальди, став таким образом принцем Монако Жаком I. Союз, который укрепляет прочную связь между территориями", — отметила пресс-служба монаршей семьи.

Князь Монако и его избранница, княгиня Шарлен, воспитывают двух общих детей. Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла родились в декабре 2014 года. Шарлен — бывшая пловчиха и олимпийская чемпионка. Она познакомилась с Альбером на спортивных соревнованиях в 2000 году. В 2011 пара поженилась.

Княжеская семья Монако

Несмотря на то, что у князя Монако есть старшие дети от других союзов, престол унаследует именно Жак или Габриэлла, ведь родились в официальном браке с Шарлен.

Напомним, в начале 2025 года княжеская семья Монако посетила традиционную церемонию Спасения Святейшего Таинства в церкви Сент-Девот. Они подожгли символическую лодку.

Ранее Фокус писал о 10-м дне рождения принца Жака и принцессы Габриэллы в декабре 2024 года.