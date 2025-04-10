Княгиня Монако Шарлін вивела у світ підрослих дітей від Альбера ІІ (фото)

Княгиня Монако Шарлін та князь Альбер ІІ вийшли у світ з двома підрослими дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою.

Related video

Кадри опублікували в офіційному Instagram монаршої родини.

Шарлін, Альбер та їхні спадкоємці-близнята 9 квітня відвідали Кот-д'Армор, департамент на заході Франції.

10-річні Жак і Габріелла урочисто відкрили пам'ятну табличку, встановлену на честь їхнього візиту.

Князь Монако та його син-спадкоємець престолу для появи на публіці обрали темно-сині костюми з краватками. Тим часом княгиня Шарлін, колишня плавчиня, з донькою скоординували свої образи: на ексолімпійській чемпіонці був коричневий штанний костюм у дрібну клітинку з водолазкою в тон, а маленька Габріелла приміряла коричневе твідове пальто.

Князівська родина Монако

"Ця подорож є частиною спільної історії між Монако, Бретанню та Нормандією. У 1715 році Джеймс IV Матіньйон одружився на принцесі Луїзі-Іпполіті Гримальді, ставши таким чином принцом Монако Жаком I. Союз, який укріплює міцний зв'язок між територіями", — зазначила пресслужба монаршої родини.

Князь Монако та його обраниця, княгиня Шарлін, виховують двох спільних дітей. Кронпринц Жак та принцеса Габріелла народилися у грудні 2014 року. Шарлін — колишня плавчиня та олімпійська чемпіонка. Вона познайомилася з Альбером на спортивних змаганнях у 2000 році. У 2011 пара одружилася.

Князівська родина Монако

Попри те, що в князя Монако є старші діти від інших союзів, престол успадкує саме Жак або Габріелла, адже народилися в офіційному шлюбі із Шарлін.

Нагадаємо, на початку 2025 року князівська родина Монако відвідала традиційну церемонію Спасіння Найсвятішого Таїнства в церкві Сент-Девот. Вони підпалили символічний човен.

Раніше Фокус писав про 10-й день народження принца Жака та принцеси Габріелли в грудні 2024.