Княгиня Монако Шарлін продемонструвала з донькою стильні пальта (фото)

Напередодні князівська родина Монако відвідала традиційну церемонію Спасіння Найсвятішого Таїнства в церкві Сент-Девот. Вони підпалили символічний човен.

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Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ з чоловіком та дітьми. Відповідні кадри зʼявилися на Getty Images.

Напередодні князь Альбер ІІ із дружиною та двома їхніми дітьми відвідали традиційну церемонію Спасіння Найсвятішого Таїнства в церкві Сент-Девот, під час якої підпалили символічний човен.

Колишня плавчиня зʼявилася в елегантному темно-бордовому пальті та чорному светрі. Тим часом син княгині Грейс Келлі приєднався до родини в чорному пальті та темно-синьому діловому костюмі.

Донька подружжя, принцеса Габріелла, вийшла у світ у картатій сукні-пальті, а її брат Жак приміряв повністю чорне вбрання.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін з дітьми Фото: Getty Images

Князь Монако та його обраниця, княгиня Шарлін, виховують двох спільних дітей. Кронпринц Жак та принцеса Габріелла народилися у грудні 2014 року. Шарлін — колишня плавчиня та олімпійська чемпіонка. Вона познайомилася з майбутнім чоловіком на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років пара одружилася.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін з дітьми Фото: Getty Images

Жак-Оноре-Реньє отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а Габріелла Тереза Марія — принцеси Монако та графині де Карладез. Попри те, що в Альбера ІІ є діти від інших союзів, престол успадкує саме Жак або Габріелла, адже народилися в офіційному шлюбі.

Нагадаємо, княгиня Шарлін вручила подарунки дітям перед Різдвом.

Раніше Фокус писав про 10-й день народження принца Жака та принцеси Габріелли.